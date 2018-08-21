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Дружина стрільця з Харківської мерії знайдена мертвою

9.6тЧитати новину російською

У Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який влаштував стрілянину у мерії Харкова в ніч на 20 серпня, смертельно поранивши поліцейського.

Про це повідомляє UA: Харків. При цьому джерела видання розповіли, що на тілі жінки були сліди насильницької смерті.

Тіло було виявлене увечері 20 серпня у будинку в приватному секторі на Лисій Горі. На місці працювали слідчі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці розповіли, що нападник буквально впритул розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої". Потерпілий охоронець перебуває у лікарні в дуже важкому стані.

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