Дружина радника голови Сумської ОДА влаштувала ДТП в центрі Харкова.

Як сказано в повідомленні пресслужби місцевої поліції, аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого, 37, біля клубу "Корова".

Жінка на Audi A3 врізалася в припаркований автомобіль Honda. Від удару її авто перевернулося на бік і заблокувало рух по смузі. Але в результаті ДТП ніхто не постраждав.

У поліції заявили, що патрульні виявили у водія ознаки сп'яніння, проте проходити тест на алкоголь водій відмовилася.

ДТП в Харкові t.me/truexanews

ДТП в Харкові t.me/truexanews

ДТП в Харкові t.me/truexanews

Правоохоронці склали протокол за статтею 124 КУпАП ("порушення правил дорожнього руху") і 130 КУпАП ("відмова від огляду водія на стан сп'яніння").

Як пише місцеве видання News Room, ДТП влаштувала Дарина Безборода – дружина Олександра Ларіна, керівника патронатної служби та радника голови Сумської ОДА, який раніше служив в полку поліції особливого призначення ГУНПУ в Харківській області.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові хлопець влаштував ДТП на елітному жовтому Porsche. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але разом з водієм була дівчина-пасажир.