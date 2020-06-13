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14 червня • оновлено в 00:18
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Дружина радника голови Сумської ОДА влаштувала ДТП в центрі Харкова

  • Водій Audi A3 врізалася в Honda. Від удару її авто перекинулося.

  • Поліція заявила, що жінка була п'яна.

  • Ніхто в результаті ДТП не постраждав.

2.9т
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Дружина радника голови Сумської ОДА влаштувала ДТП в центрі Харкова.

Як сказано в повідомленні пресслужби місцевої поліції, аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого, 37, біля клубу "Корова".

Жінка на Audi A3 врізалася в припаркований автомобіль Honda. Від удару її авто перевернулося на бік і заблокувало рух по смузі. Але в результаті ДТП ніхто не постраждав.

У поліції заявили, що патрульні виявили у водія ознаки сп'яніння, проте проходити тест на алкоголь водій відмовилася.

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

t.me/truexanews

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

t.me/truexanews

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

t.me/truexanews

Правоохоронці склали протокол за статтею 124 КУпАП ("порушення правил дорожнього руху") і 130 КУпАП ("відмова від огляду водія на стан сп'яніння").

Як пише місцеве видання News Room, ДТП влаштувала Дарина Безборода – дружина Олександра Ларіна, керівника патронатної служби та радника голови Сумської ОДА, який раніше служив в полку поліції особливого призначення ГУНПУ в Харківській області.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові хлопець влаштував ДТП на елітному жовтому Porsche. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але разом з водієм була дівчина-пасажир.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Харків
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