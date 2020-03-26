Дружина Кожари зізналася у вбивстві Старицького – адвокати

Дружина ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари Марина Козерод зізналася у випадковому вбивстві медіа-менеджера Сергія Старицького.

Як передає УП, про це заявили захисники колишнього міністра під час виступу Шевченківському райсуді Києва.

За словами адвокатів, 25 березня Козерод подала заяву про зізнання в скоєнні кримінального злочину, яке "не залежало від її волі". Однак представник прокуратури повідомив, що правоохоронці ще не отримували цю заяву.

Марина Козерод ТСН

У зачитаній захистом заяві було сказано, що Кожара і Старицький в день загибелі останнього відпочивали разом, вживали спиртні напої.

Леонід Кожара "Інформатор"

Сергій Старицький "Інформатор"

"Це відбувалося в будинку Кожари і Козерод. Атмосфера була невимушеною, підстав для конфлікту нібито не було. Увечері, між 21 і 22 годинами, Старицький нібито був в стані сп'яніння, і в його правій руці Козерод "побачила пістолет". Кожара на той момент нібито знаходився на другому поверсі будинку", – пише УП, зазначивши, що заява до кінця не була дочитана. Адвокати додали, що дружина Кожари "намагалася відібрати пістолет" у потерпілого.

За словами захисту, раніше Козерод подавала заяви, в яких просила провести слідчі дії за її участі і говорила, що "може повідомити механізм утворення поранення" убитого Старицького.

Прокурор і сторона потерпілих відповіли, що це формулювання говорить не про визнання жінкою своєї провини, а лише про те, що вона була свідком.

Пізніше під час засідання прокурор сказав, що експертиза не виявила на руках Козеріг слідів продуктів пострілів. Її причетність під час слідства перевірялася, але не була підтверджена.

Будинок Кожари, де сталася трагедія "Інформатор"

Будинок Кожари, де сталася трагедія "Інформатор"

Будинок Кожари, де сталася трагедія "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, 21 лютого в маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького. 22 лютого Національна поліція за погодженням з прокуратурою перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка з самогубства на умисне вбивство.

Кожара мав право на зброю, яке було виявлено на місці загибелі Старицького, проте воно повинно було зберігатися в сейфі.

25 березня стало відомо про затримання Кожари. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

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