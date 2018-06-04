Дружина говорила: "Краще б я тобі сама ноги поламала, ніж ось так" – поранений АТОшник

В ефір програми "Грані війни" на ОбозТВ прийшли бійці 93-й і 28-й бригад - Олександр Бабурік і Ігор Федько. Обидва отримали на війні важкі поранення, дивом вижили і пройшли через складну реабілітацію. (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

OBOZREVATEL публікує текстову версію інтерв'ю з ветеранами.

- Пане Олександре, давайте почнемо з вас. Як ви потрапили на війну, і скільки встигли відвоювати?

- Я пішов добровольцем в третю хвилю, потрапив в 20-й батальйон територіальної оборони. Під час ротації ми стояли в Мар'їнці, Красногорівці. Потім нас завели в Авдіївку. Якраз під кінець 2014 року ми там стояли ...

- Як ви були поранені? Це був штатний обстріл або несподіванка?

- Ні, по тому блокпосту в той час ніколи не стріляли. Стріляли по Авдіївці, по приватному сектору, кожен день обстріли йшли, а по блокпосту не стріляли. Ми вночі отримали завдання вийти на переїзд, і там чергувати. Ми тільки вийшли, і тут по нам відкрили вогонь з боку Ясинуватої. Дуже грамотно так нас накрили.

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- Поранення отримали не тільки ви, але і ваш побратим.

- Нас було двоє. Саме важке поранення отримав я, а побратим мій був контужений. Якраз завдяки тому, що його не поранили, мене досить швидко знайшли.

- У нас в суспільстві досить трагічно сприймається будь-який похід чоловіка на війну, особливо жінками. У вас є дружина, є син. Як рідні сприйняли, що ви пішли на фронт, тим більше добровольцем&

- Дружина не знала цього, думала, що я мобілізований.

- А коли вона дізналася, що ви потрапили на війну?

- Уже після поранення вона говорила: "Краще б я тобі сама ноги поламала, ніж ось так".

- Я так розумію, що через лікування з сім'єю не так багато вдається проводити часу, як хотілося б?

- Син дуже сумує. Коли я вдома, він від мене не відходить. Дуже важко переніс моє поранення.

- Як вас змінила війна? Якщо говорити не про фізичні травми, а психологічні?

- Тепер мене дуже злить, коли чіпають тему патріотизму. Особливо, коли цю тему чіпають ті, хто взагалі до неї відношення не має. Змінилися відносини з рідними, з деякими більше зійшлися, а з деякими взагалі розійшлися.

- Чому?

- Є кум у мене, він був працівником міліції, а зараз поліції. Він знав, що я пішов на війну. Тоді назвав мене ... не буду матюкатися.

- За політичні переконання?

- Я не знаю. Взагалі за те, що я пішов. А як дізнався, що мене поранили, то взагалі перестав дзвонити. Хоча він в Дніпрі працював, але навіть жодного разу не заїхав, не поцікавився як я. І так ми до сих пір не спілкуємося.

- А з ким навпаки зійшлися ближче?

- З побратимами, з якими служив. Там також жінка хрестила дитину і так ми стали кумами. Люди, яких раніше навіть не знав, стали більш рідними, ніж деякі з тих, з якими до війни спілкувався.

- Які мотиви, думки штовхали вас на війну?

- Я призивався на службу, коли вже армія була українською - в 1995 році. Присягу давав на вірність Україні і мене з дитинства так виховували. У мене мати і батько з Хмельницької області, то вони мені прищеплювали любов до України.

- Це патріотичні почуття, які підтвердилися діями. Ігор, розкажіть, будь ласка, з якими думками ви потрапили на фронт, і скільки довелося повоювати?

- Я потрапив в армію ще до війни. Підписав контракт ще 1 березня, 2014 року.

Як тільки я підписав контракт, нас відразу сортували в батальйонно-тактичну групу і відправили в Південне, під Одесою. Ми там простояли недовго та 1 червня потрапили на фронт.

Перше моє бойове завдання було тримати КПП біля села Успенка в Донецькій області, потім було КПП біля сіл Маринівка, Степанівка, Дмитрівка. Штурмували Саур-Могилу.

- Досить часто доводилося чути від бійців, що деякі з тих, хто служив до конфлікту, виявилися не готові воювати: приходили, клали документи і звільнялися.

- Деякі дійсно відмовлялися. У нас, коли формували батальйонно-тактичну групу, один командир підрозділу, лейтенант, не буду називати прізвище, просто відкрито сказав: "Я не піду".

- А чому? Просто не хотів воювати чи не хотів воювати з Росією?

- Йому стало страшно і замість нього взяли іншого - молоді лейтенанти, прийшли тільки з учебки. Тоді, можна сказати, не було б і армії, не було ким воювати. Але билися.

- Як рідні сприйняли, що ви пішли на фронт?

- А що рідні ... є наказ і потрібно йти в бій. Я підписав контракт, дав присягу. Я ще служив срочка в 2011, а потім пішов на контракт. Дав присягу своїй країні і я буду її захищати.

- Ви отримали поранення, коли потрапили в засідку. Розкажіть про це.

- Так, ми потрапили в засідку. Стояли на висоті біля села Благодатне. Нас вночі накрили "Градами", потім вранці ще раз. Отримали команду відійти.

Ми відійшли до СМТ Амвросіївка, а перед цим наша група пішла на завдання, і вони потрапили в оточення. Нам сказали зайняти висоту, тому що це було єдине місце, звідки можна було прикривати їх відхід. Ми поїхали туди і там вже були сепаратисти, так би мовити. Там потрапили в засідку, був прямий контакт, ніякого обстрілу.

Багато хто отримав поранення, були вбиті. Мене спочатку накрило гранатою. Потім куля 7.62 потрапила в стегно, а потім 5.45 в правий бік. Тобто у мене і легке і печінку були прострелені, два ребра вибито.

Хлопці йшли з боєм і подумали, що я загинув. Я всю ніч виповзав звідти, з перебитою ногою, намагався два рази встати, два рази падав. І вже вранці я виповз на ґрунтову дорогу: громадянська машина підібрала і відвезла на блокпост. Всі думали, що я загинув, ніхто не очікував, що я приїду. Знепритомнів ужена блок-посту, ще пам'ятаю як мене вантажили на БТР, а прокинувся вже в Одесі.

- У тому бою з 24 бійців в живих залишилося тільки 6. Ви один з них. Як змінила ваше життя війна?

- Спочатку було важко.

- Через поранення?

- Так, важко морально, фізично, довго відходив. Але у мене життя склалося нормально. Я поступив на навчання.

- Ви отримали поранення в 2014-2015 роках. Хто з вас куди звертався і як проходило лікування?

- Олександр Бабурік: У мене лікування проходило в Дніпрі в лікарні імені Мечникова. Весь час там був. Мене спочатку гнійна хірургія рятувала, у мене ж поранення в живіт було і обидві ноги.

Одну відразу хотіли ампутувати, але потім вирішили рятувати, і ось хірурги рятували її. Виходить я тільки шість місяців провів в в гнійної хірургії. Потім перевели в травматологію, наділи апарат Єлізарова і з посмішкою відправили на госпіталі. Сказали: "Рік помучаєшся, приїдеш, напишеш заяву, і ми тобі її ампутуємо".

- Тобто відмовився зараз, погодишся потім?

- Ні, так я не відмовлявся. Я як прийшов до тями, подивився на поранення, то не повірив, що цю ногу можна врятувати, тому погодився. А професора подивилися і кажуть: "У тебе, напевно, хороша травма голови була раз ти так спокійно на це відреагував?" І почали рятувати.

Просто травматологи не вірили, що щось вийде.

- Великого шматка кістки просто не було. Зараз у вас заключна стадія лікування. Коли вас перевели в київську клініку, то ви побачили, що не все так погано. Скільки вам ще залишається лікувати ногу?

- Лікар уже дозволив на неї наступати, і сказав, щоб восени вже приїхав з однією паличкою.

- People's Project (волонтерський центр - Ред.) Зв'язалися з вами, коли ви знаходилися в лікарні Мечникова?

- Ні, мене перевели в дніпровський госпіталь. Там був налаштований не чекати рік, а погодитися на ампутацію, тому що нога у мене гноїлася, і болі були такі, що я не витримував.

Там я познайомився з хлопцем з 25-ї бригади. Він лікувався в клініці і мені порадив. Я подзвонив, мене туди покликали, приїхав, лікар подивився і сказав, що може допомогти.

- Ігор, де ви лікувалися?

- Я лікувався в Одеському військовому госпіталі. Спочатку лежав у реанімації, потім в нанохірургію, потім перевели в травматалогію. Мені вкоротили ногу і поставили "фіксований цвях", а потім відправили додому. Я приїжджав раз на місяць, мені там робили рентген і відправляли назад, тобто я був у військовому відпустці.

Потім мені в 2015 році сказали, що нічим не можуть мені допомогти. Мене виписали, а потім мені зателефонувала волонтер з Одеси, Оля Домбровська. Вона сказала: "Ігор, приїжджай до Києва, є клініка, нехай вони тебе подивляться".

Я приїхав, там мене подивився лікар і сказав: "Ще місяць, два і зламається штифт". Так і сталося, восени він зламався.

Спочатку зламався цвях, який фіксував цей штифт, а потім і він. Я подзвонив в клініку: "Їдь сюди". Зробили гіпс, я ходив-ходив, поки не назбирали коштів, і після цього зробили одну операцію, другу, третю. Зараз я вже на фінальній стадії.

- Ігоре, ви, я так розумію, вчіться і плануєте реалізувати себе в цій сфері. Олександр, а які у вас плани на життя?

- Встати на ноги. У мене ж ще син росте.