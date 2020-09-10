Дружина ексватажка "ЛНР" Плотницького померла в Росії

У Росії раптово померла дружина ексватажка терористів "ЛНР" Ігоря Плотницького – Лариса. Її не стало на початку серпня.

Відповідний документ опублікували в блозі "Коливано-бджоларія LPR" у Twitter. Йдеться про виписку з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців Росії.

"За випискою ЄДРІП дружина Плотницького померла у Воронежі більше місяця тому (причина закриття індивідуального підприємця – у зв'язку зі смертю)", – йдеться в повідомленні.

Колишній ватажок "ЛНР" з покійною дружиною Ларисою. "24 канал"

Виписка, що підтверджує смерть Лариси Плотницької. Twitter "Коливано-бджоларія LPR"

Постом також поділився український журналіст Денис Казанський, який припустив, що смерть Плотницької могла настати не природним чином "Цікаво, сама або допомогли?" – написав він.

Лариса та Ігор Плотницькі. Сайт терористів "ЛНР"

У коментарях під його постом інші користувачі мікроблогу висловили й інші версії причин смерті дружини терориста Плотницького.

"Може від ковіда", "Сковідилась", "А, може, хряк з сім'єю замітає сліди і збирається тікати за кордон?", "Побачити Воронеж і померти", "Це ж у Воронежі батьки Плотницького грибами отруїлися на смерть?" – пишуть люди.

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