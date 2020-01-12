"Мамо, дивись який я сильний!" Дружина депутата Соболєва розповіла про стеження і постійні погрози

Дружина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Інна і мама їх трирічного сина Олександра, якого вбили в Києві, заявила, що вони давно знали про стеження за їхньою родиною.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Громадське" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Насправді ми розуміли, що таке може бути, що люди готові на все, тому що вони заробляють великі гроші, а ми з чоловіком їм заважаємо. Тому що відкриті кримінальні справи, вони платять гроші, [і справи] закриваються", – сказала Інна Соболєва.

Депутат Соболєв із дружиною Інною та загиблий син Олександр Колаж

Вона повідомила, що за місяць до замаху таксист, з яким вона поверталася додому від подруги, попередив її про небезпеку.

"Водій привіз мене за адресою. Я даю йому гроші, а він каже: "Будьте обережні". Я питаю: "В якому сенсі?", А він: "Будьте обережні, дуже обережні". Два місяці я майже не спала, прокидалася і говорила, що щось буде страшне. Але я думала, що щось страшне зі мною або чоловіком. Але так вийшло, що Саша вирішив за нас двох", – зізналася жінка.

Перший тиждень після вбивства дитини вона назвала жахливим. Соболєва та її чоловік після того, що сталося, деякий час їздили тільки на броньованих авто, які їм давали друзі.

"Боялися просто в сторону подивитися і вийти. Але коли ми так пожили тиждень, сіли і поговорили душевно. Я сказала чоловікові: "Ти розумієш, що якби ми мали загинути, ми б загинули. Але боженька вирішив інакше, наш Саша вирішив інакше. Якщо це трапиться, то це трапиться. Але ми не будемо боятися цих людей", – сказала дружина депутата.

"Я б не була такою сильною, якби не моя дитина. Він щодня до мене приходив і казав: "Мамо, подивися який я сильний". Ми будемо сильними і будемо йти до кінця", – додала вона.

Жінка вважає, що вона та її чоловік зобов'язані життям своєму загиблому синові. "Він янголятко, яке врятувало мене й мого чоловіка. І це не просто слова. Він перед цим вночі сказав "Мамо, дай мені хрестик". Він тільки почав говорити. І знав все, що буде. Він прийшов, щоб врятувати маму і тата", – зазначила Інна Соболєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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