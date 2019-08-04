Другої Ялти не буде: військовий експерт розбив план Путіна вщент

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться досягти домовленостей зі США щодо України і розподілу впливу в світі.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер. Як підкреслив він, Путін може зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом, проте в останнього немає влади перетворити якісь домовленості в зобов'язання.

"Він [Трамп] не може йти проти Конгресу, а через підозри, що він взагалі прихильник Путіна, Трамп не може йти на серйозні поступки Кремлю. Без ратифікації Сенатом усі домовленості перетворюються в потерть, у вчорашню газету. У Росії розуміють, що домовлятися з Трампом безглуздо – він не відповідає за свої слова", – сказав експерт.

Ілюстрація. Володимир Путін і України zn.ua

На його думку, навіть якщо в Кремлі мріють про "другу Ялту" (в 1945-му там пройшла повоєнна конференція трьох країн антигітлерівської коаліції – СРСР, США і Великобританії), то повторити щось подібне зараз неможливо.

"Ні з ким домовлятися. З Трампом і Борисом Джонсоном? Смішно. Вони висять на мотузці, яка може обірватися в будь-який момент. Несерйозні це люди. Путіну теж треба враховувати думки різних серйозних відомств, правлячої еліти", – вважає Фельгенгауер.

"США і зараз особливо не втручається в ситуацію в Україні. Вашингтон не може віддати Україну Путіну – вона йому не належить. І знову ж таки, це може привести до серйозних неприємностей", – підсумував він.

Павло Фельгенгауер RTVi

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що російсько-американський Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) навряд чи буде продовжений.

Раніше Сполучені Штати заявили про припинення виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.

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