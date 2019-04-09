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"Другий пішов!" Ще один чиновник звільнився через убивство Гандзюк

1.5тЧитати матеріал російською

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук, якого пов'язують зі справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк, пішов у відставку.

Заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook. "Як всім відомо, у п'ятницю глава ОДА Гордєєв А.А. написав заяву на звільнення. Мій крок такий же. Я прийшов в ОДА на запрошення Андрія Гордєєва і йду разом із ним", – заявив Рищук.

При цьому зазначив, що продовжить працювати депутатом обласної ради.

Євген Рищук

Євген Рищук

"Херсон Онлайн"

Він назвав акцію з вимогою знайти і покарати вбивць херсонської активістки Катерини Гандзюк "Хто замовив Катю Гандзюк" "проплаченим брендом" і висловив упевненість, що "рано чи пізно" "справжній замовник" буде знайдений.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 6 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, якого пов'язують із убивством активістки Катерини Гандзюк, подав у відставку.

  • Раніше батько вбитої активістки заявляв, що організатор злочину співпрацював із головою Херсонської облради Владиславом Мангер і головою ОДА Андрієм Гордєєвим.

  • Після тиску громадськості Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до злочину.

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Особа
Катерина Гандзюк
Місце
УкраїнаХерсон
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