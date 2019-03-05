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"Друга Савченко": розкритий важливий нюанс переходу на бік України "ополченочки"

153.2тЧитати матеріал російською

Перед тим, як називати командира танкового екіпажу "ДНР" Світлану Дрюк із позивним "Вітерець", котра перейшла на бік України, легендарною, треба провести ретельну перевірку даних, аж до чуток про неї в лавах терористів.

Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юрій Радковець, передає "Укрінформ".

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"Я звик до всього ставитися критично. Уже п'ятий рік іде війна, на носі — президентські й парламентські вибори. Завдання ворога просте: неодмінно вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні, внести розкол, посіяти сумніви або, навпаки, необґрунтовану ейфорію, що ось, нарешті, почалося і все таке. Йому потрібен повний хаос", — сказав він.

"Своїх планів Путін не міняв ні щодо Криму, ні щодо ОРДЛО. І те, що російські війська стоять уздовж кордону — приблизно 90 тисяч — й постійно оснащуються, зокрема, війська наступального характеру, свідчить про те, що ці сили можуть бути залучені, перш за все у момент, коли в України пануватиме політичний розбрат. Тому до цієї ситуації треба поставитися з критичною обережністю", — додав Радковець.

За його словами, необхідно проаналізувати всю інформацію про "ополченочку": де вона навчалася і працювала, хто її батьки й родичі, з ким вона контактувала, вивчити також думку тих, хто перебуває по той бік, всілякі чутки про неї.

"Це велика і кропітка робота. Це той випадок, коли не треба поспішати з тим, щоб робити з неї Надію Савченко №2. Мені б, звичайно, хотілося, щоб переходили на український бік, щоб діяла амністія в першу чергу для тих людей, які були обмануті, яких втягнули туди залякуванням. Але! Якщо ти доросла людина, отримала освіту, жила в незалежній Україні, а потім добровільно перейшла на бік ворога, до того ж ще й командувала танковим підрозділом терористів — наслідки для тебе можуть бути й мають бути жорсткішими", — вважає генерал-лейтенант запасу.

Крім того, за його словами, Україна повинна діяти винятково в рамках міжнародного права.

"Інакше, якщо спиратися тільки на національне законодавство, вибачте, але ніякий суд, ніяка Гаага цьому не повірить", — додав він.

Світлана Дрюк "Вітерець"

Світлана Дрюк "Вітерець"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дрюк перейшла на бік України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

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Місце
Україна
Теги
Новини ДНРтерористи "ДНР"
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Шароварники опять обдрыстались.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Вот интересно,столько охуенно вумных ,не доверчивых хинералав и прочих констеблей,а переворот промаргали..вариант один -,предательство!народ стал жить на полпорядка хуже ,минимум,и всем похую,анитэлэнь,маршмиллионов не слышно,онижедеты окупировали самые грязные и вонючий публичные дома Европы и счастливы как щенки на солнце.
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Северин Віктор
Северин Віктор
Пошануй худобу раз, а вона тебе десять раз пошанує.
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