Друг ''ЛНР'' і мільйонер: чим скандально відомий новий глава Держприкордонслужби

Влада змінюється, а старі кадри залишаються. Саме так можна охарактеризувати призначення президентом України Володимиром Зеленським на посаду глави Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Людину, яка, подейкують, заробила мільйони на контрабанді як на сході, так і на заході країни.

Що відомо про скандального главу прикордонників і чому його призначив Зеленський — у матеріалі OBOZREVATEL.

Мільйонер у погонах

Своїм указом Зеленський 14 червня 2019 року призначив полковника Сергія Дейнека керівником Державної прикордонної служби. Рішення дивне, враховуючи його скандальну біографію.

За інформацією OBOZREVATEL, "порадити" президенту призначити на таку посаду одіозного полковника могли впливові екс-регіонали, зокрема колишній глава ДПС Микола Литвин.

Про Дейнека у відкритому доступі відомо небагато. До червня 2014 року він був головою Луганського прикордонного загону. Саме він і його підрозділ відбивали напади терористів на початку червня 2014 року. Пізніше, коментуючи оборону прикордонної ділянки, Дейнеко згадував, що бої тривали цілих 3 дні.

Після чергового зіткнення загін бойовиків, зазнавши втрат, просто відступив. Ця історія і зробила полковника відомим. У 2014 році Дейнека нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність і героїзм. Отримавши свою порцію слави, він обійняв посаду у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Сергій Дейнеко Інвестігатор

Але історія успішного кар'єрного росту Дейнеки криється не тільки і не стільки в героїзмі. Скоріше навпаки. Судячи з низки журналістських розслідувань, саме тісна співпраця з терористами з "ЛНР" покращила позиції полковника.

Річ у тім, що ще до Революції Гідності він був тісно пов'язаний із екс-нардепом від Партії Регіонів і "смотрящим" за Луганською областю Олександром Єфремовим, а також екс-главою Держприкордонслужби часів президентства Віктора Януковича Миколою Литвином (братом народного депутата, екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина).

Саме завдяки протекції Миколи Литвина Дейнеко як "своя людина" і був призначений на позицію глави Луганського прикордонного загону. Як пише ОРД, в його завдання входило контролювання потоку контрабанди між Росією і Україною. Найперше йшлося про незаконний продаж палива.

Микола Литвин Ліга

"Таким чином, завдяки Єфремову, Валерію Болотову і великим контрабандистам Луганщини, таким як Юрій Аптекар (у Краснодонському районі займався контрабандою паливно-мастильних матеріалів з РФ у величезних обсягах, друг і подільник), Сергій Дейнеко значно покращив свій матеріальний стан, ставши доларовим мільйонером. Серед офіційних мільйонерів "Forbes" його немає, але за прикриття зазначеної протиправної діяльності третю частину незаконних доходів (від 300 до 400 тис. доларів) він щомісяця справно передавав на Миколу Литвина", — з'ясували журналісти.

До слова, згідно з лише офіційними даними, Дейнеко отримав у 2018 році 1 млн 602 тис. грн доходу. Він також задекларував дві квартири площею 31 і 91,6 кв. м: одна в Умані (Черкаська обл.) і зареєстрована на сина, а друга — у Києві.

Глава ДПСУ володіє автомобілями Nissan X-TRAIL 2012 і 2017 років. У банку він зберігає близько 300 тис. грн, 17 тис. доларів і 3 тис. євро готівкою.

Майно Дейнеки

Але справжні фінансові "подвиги" Дейнеко здійснив уже у 2014 році. Маючи тісні зв'язки з луганськими силовиками, політиками і криміналітетом, полковник вчасно зорієнтувався. За інформацією ЗМІ, він співпрацював і зі своїм давнім знайомим Валерієм Болотовим — так званим народним губернатором Луганської області, активним учасником антиукраїнських акцій і затятим сепаратистом.

15 і 17 травня 2015 року Болотов без особливих проблем проїхав через пункти пропуску, підконтрольні українській армії. Під час повернення 17 травня через автомобільний пункт пропуску "Довжанський" (Свердловський район Луганської області), Болотов був затриманий групою прикордонників під командуванням Ігоря Момота, але Дейнеко, за деякими даними, допоміг луганському ватажку бойовиків. При цьому основні дійові особи і свідки подій, Момот і сам Болотов, уже мертві.

Валерій Болотов

Побічно на факт співпраці вказує і пропагандистський фільм терористів "Позивний Донбас". Найманці Росії стверджували, що нібито домовилися з командиром загону Луганщини про здачу зброї українськими військовими. За даними авторів фільму, у 2014 році полковник фігурував у розслідуванні військової прокуратури щодо домовленостей з окупантами у Луганській області.

Ймовірно, їхня співпраця на цьому не завершилася. У ЗМІ припускають, що з подачі Дейнеки здійснювався пропуск учасників проросійських мітингів, "відпускників" і вантажівок зі зброєю в Україну (за цю послугу він міг отримувати до 15 тисяч доларів за одне авто).

Хто "призначив" Дейнека

Після поранення Дейнеко залишає зону АТО і переходить "служити" на західний кордон. Як пише Голос.UA, використовуючи зв'язки із нардепом Віктором Балогою, а також із людьми колишнього Генерального прокурора Віктора Пшонки, в орбіту якого він входив, Сергію Дейнеку вдалося фактично немислиме для "чужинця" з іншого регіону — вибудувати роботу регіонального управління "під себе" .

"Йдеться про переправу сигарет, алкоголю, наркотиків, а також нелегальних мігрантів "у промислових масштабах". Для здійснення контролю над незаконною діяльністю Сергій Дейнеко пролобіював відразу кілька призначень своїх людей на керівні посади. Так, керівником Чопського прикордонного загону став полковник Гавел — у минулому начальник штабу Луганського прикордонного загону. Того самого, яким керував Дейнеко. А керівником оперативно-пошукового відділу став полковник Цяцькун, який раніше керував цією самою роботою під начальством Дейнека на Луганщині", — зазначається у розслідуванні.

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Щоправда, така анархія на західних кордонах тривала недовго, посади незабаром Дейнеко позбувся і потрапив у опалу до керівництва країни. Після цього полковник став активним "громадським діячем", створив організацію "Патріотичне братство прикордонників" і спробував знову про себе заявити.

І ось завдяки заступництву одіозного "клану Литвинів" йому вдалося обійняти посаду глави Держприкордонслужби.

Крім того, як стверджує джерело OBOZREVATEL, призначення Дейнека лобіювали і контрабандисти, які промишляють на так званій "зеленці". Вона є зоною державного кордону, а не митного. Тобто перебуває у компетенції прикордонників.

Далі буде...

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