Друг із соцмереж розповів про дивні пости луцького терориста: писав про в'язницю, вбивства та Бога

На сторінці в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" луцький терорист Максим Кривош писав про про в'язницю, та постив свої філософські висловлювання.

Про це пише видання "КП в Україні", яке поспілкувалося Віталієм, який значиться в друзях у Кривоша. Чоловік розповів, що особисто не знайомий з терористом, а додав його в ВК, щоб читати його пости.

"Він намагався донести, що потрібно бути собою, робити, що хочеш, не бійся, переступай через себе, борися зі своїм страхом. Дуже багато писав, як був у в'язниці. Як я зрозумів, він сидів 12 років. Йшлося про те, що він намагався грошей заробити незаконним шляхом. коли він сів, йому було ще років 18. Писав про те, що відбувається в тюрмах, про Бога, про добро і зло. Як він пише, він сповідує філософію дії, коли твої внутрішні переконання відповідають твоїм справах. Як на мене, він просто анархіст, але у нього є якісь внутрішні закони, які він наслідує", – розповів Віталій.

На думку співрозмовника видання, людині, яка не знайома з манерою спілкування Кривоша, буде складно зрозуміти, чого той хоче.

"Він назвав представників влади і церкви терористами в законі, мовляв, вони змушують людей підкорятися законам системи. Максим вважає, що єдиний правильний закон – це закон, придуманий людиною шляхом власних проб і помилок."Пишу закон своїм життям", – зазначив Віталій.

Чоловік також зазначив, що Кривош ще в квітні в соцмережі розміщував дивні пости про вбивство.

"Він викладав пост. Був якийсь чоловік в царській Росії, який вчинив замах на вбивство, і він не був причетний ні до якої релігійної, ні до якої політичної партії ... Взагалі ні до чого. Він хотів просто державність зруйнувати, а-ля , борець за свободу. Дай Бог, щоб сьогодні все обійшлося", – додав Віталій.

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