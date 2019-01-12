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Дратував плач: на Івано-Франківщині чоловік забив до смерті 5-місячну дитину. Фото 18+

1.6тЧитати матеріал російською

У Рожнятівському районі Івано-Франківської області 26-річний вітчим забив до смерті 5-місячну дівчинку.

Мати стверджує, що викликала медиків після того, як дитині вранці стало погано. Лікарі намагалися врятувати немовля, втім їхні зусилля були марними, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Пізніше з'ясувалося, що дитина отримала тілесні ушкодження, які згодом привели до його смерті, ще близько 3:00 ночі. Чоловіка розлютив плач молодшої дитини його 24-річної співмешканки, яка з цим немовлям та ще однією 3-річною дочкою восени переїхала до нього із Закарпаття.

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Дратував плач: на Івано-Франківщині чоловік забив до смерті 5-місячну дитину. Фото 18+

Чоловік підійшов до візка, де лежала дівчинка, і кілька разів ударив маленьку її по голові. За висновком медиків, дитина загинула від отриманих травм головного мозку.

За заподіяння смертельних тілесних ушкоджень дитині підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Дратував плач: на Івано-Франківщині чоловік забив до смерті 5-місячну дитину. Фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Харківському житловому масиві 5 січня жінка вбила власну дочку, після чого втекла з дому.

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Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
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Печально... Не иначе как АТОшник был...
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Файбер Моня
Файбер Моня
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение украинских граждан, как это ни ужасно, рискует приобрести характер необратимой пандемии.
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