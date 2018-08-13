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Довоювалися: в "ДНР" вибухнув склад боєприпасів

24.5тЧитати новину російською

За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, на одному зі складів боєприпасів в окупованому Новоазовську сталася пожежа з детонацією боєприпасів через перестрілку терористів "ДНР" між собою.

"На одній із передових позицій 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ внаслідок конфлікту між військовослужбовцями сусідніх підрозділів сталася перестрілка. У результаті відкриття вогню загорілася трава і сталася пожежа в місці зберігання боєприпасів", - сказав під час брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

За його словами, через детонацію повністю знищений боєкомплект одного з підрозділів.

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Крім того, кілька терористів отримали важкі травми і сильні опіки.

Мотузяник також додав, посилаючись на дані розвідки, що в лавах терористів "Л/ДНР" збільшилася кількість конфліктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вербували на війну на Донбасі найманців, які отримували по 300-400 євро.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
терористи "ДНР"
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Заебца!))) Хорошо погуляли обдроченцы))) надеюсь, подранки сдохнут мучительно гордые за лугандонию))))
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