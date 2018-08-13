Довоювалися: в "ДНР" вибухнув склад боєприпасів

За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, на одному зі складів боєприпасів в окупованому Новоазовську сталася пожежа з детонацією боєприпасів через перестрілку терористів "ДНР" між собою.

"На одній із передових позицій 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ внаслідок конфлікту між військовослужбовцями сусідніх підрозділів сталася перестрілка. У результаті відкриття вогню загорілася трава і сталася пожежа в місці зберігання боєприпасів", - сказав під час брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

За його словами, через детонацію повністю знищений боєкомплект одного з підрозділів.

Крім того, кілька терористів отримали важкі травми і сильні опіки.

Мотузяник також додав, посилаючись на дані розвідки, що в лавах терористів "Л/ДНР" збільшилася кількість конфліктів.

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