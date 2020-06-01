"Довічник" мав ключ від поїзда: з'явилися нові деталі у справі про вбивство конвоїра під Дніпром

Довічно ув'язнений Дмитро Бевзюк, який убив 20-річного конвоїра Андрія Іваненка під час спроби втечі з поїзда під час етапу, мав при собі ключ від вагона. Експерти кажуть, що подібна передача могла обійтися всього в 200-300 гривень.

Як пише "Слідство.Інфо", у справі є факти, які вказують на те, що до трагедії могла призвести недбалість.

На сам етап засуджений Бевзюк потрапив, оскільки нібито потребував медичної допомоги. Для цього його потрібно було відправити до в'язниці №4, яка розташована в Дніпропетровській області. Однак на цьому маршруті була присутня пересадка в Запоріжжі, де Бевзюк чекав відправки в СІЗО.

За запевненням самого злочинця, саме в колонії йому передали банку з-під ананасів, де і зберігалася зброя. "Слідство. Інфо" підтверджує, що ув'язненим дійсно дозволяють брати з собою речі, але при цьому їх повинні ретельно оглядати. У Міністерстві юстиції повідомили виданню, що обшук був, але нічого підозрілого у Бевзюка не знайшли.

З'явилися нові деталі у справі про вбивство конвоїра під Дніпром Слідство.Інфо

Ексглава департаменту Генпрокуратури з нагляду за місцями несвободи В'ячеслав Свірець розповів виданню, що цю банку могли передати і на вокзалі за 200-300 гривень.

"Я думаю, ця банка з-під ананасів потрапила під час етапування. Цілком можливо, що на вокзалі. Попросили конвой, дали 200-300 гривень: "Передайте поїсти". За що і поплатилися", – вважає він.

Крім того, виданню вдалося з'ясувати, на момент злочину у Бевзюка був не тільки пістолет, але і ніж, фальшивий паспорт і навіть ключі від вагона. За його словами, це все було в банці з-під ананасів.

З'явилися нові деталі у справі про вбивство конвоїра під Дніпром Слідство.Інфо

У Мін'юсті розповіли, що ключі могли бути тільки у нацгвардійців, а у вільному доступі їх немає ніде. Прокурор Юрій Нікіфоров зазначив, що вони можуть бути ще у кількох співробітників поїзда.

"Доступ до них можуть мати тільки машиністи і ті, хто працює на залізниці. Також вони можуть бути у нацгвардійців, які конвоюють засуджених", – розповів він.

Також Нікіфоров розповів, що Бевзюк почав планувати свою втечу ще в 2017 році, а в Запорізькому СІЗО йому нібито вже повідомили по телефону, що "все готово". Сам Бевзюк заявляв, що не хотів нікого вбивати, а саму втечу йому запропонував хтось знайомий із волі.

Після скоєння злочину, правоохоронці відкрили відразу три справи – одну за фактом убивства і два за службовою недбалістю. Одне з проваджень стосувалося некоректних дій співробітників Запорізького СІЗО, але його закрили, оскільки жодних порушень не знайшли. А ось справа через недбальство з боку Нацгвардії все ще триває, але коментарів у відомстві з цього приводу не дали. Проте, в акті розслідування зазначається, що один із конвоїрів порушив вимоги плану охорони під час виведення засудженого зі вбиральні.

З'явилися нові деталі у справі про вбивство конвоїра під Дніпром Слідство.Інфо

Крім цього, виданню вдалося дізнатися, що за свої 44 роки Дмитро Бевзюк провів у в'язниці більше 20. Він вчинив 13 злочинів, причому більшість із них – перебуваючи в розшуку після неодноразових втеч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня 2019 року в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії.

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