"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото

В окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченку. У соцмережах бурхливо відреагували на подію.
На кладовищі "Донецьке море" на місці поховання Захарченка з'явився цілий меморіальний комплекс з могильним хрестом і пам'ятником вождю "ДНР" у повний зріст.
Фото пам'ятника опублікував у Twitter блогер Necro Mancer. "Шедевр таки поставили, шкода, далеко, я розраховував на бульвар Пушкіна", - написав він.
Фотографії викликали активні обговорення в соціальних мережах:
"Скільки всілякої гидоти потім доведеться зносити, коли ЗСУ увійдуть до Донецька";
"Недовго простоїть, можна було так не розорятися";
"Нічого не маю до мерця, всі борги вже віддані, але чисто з естетичної точки зору вважаю, єдине чого не вистачає цьому "меморіалу" – це 122-мм снаряда";
"Прийде час і 5-10 кг тротилу розрівняють майданчик для будівництва цвинтарного туалету типу сортир "Ме і Же".
Шедевр таки поставили, шкода, далеко, я розраховував на бульвар Пушкіна # Захарченко # меморіал # Донецьк pic.twitter.com/BuslUKVeYp- Necro Mancer (@ 666_mancer) 31 серпня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого Олександра Захарченка.
Також у Донецьку поставили погруддя Захарченка.
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