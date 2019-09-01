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"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото

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В окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченку. У соцмережах бурхливо відреагували на подію.

На кладовищі "Донецьке море" на місці поховання Захарченка з'явився цілий меморіальний комплекс з могильним хрестом і пам'ятником вождю "ДНР" у повний зріст.

Фото пам'ятника опублікував у Twitter блогер Necro Mancer. "Шедевр таки поставили, шкода, далеко, я розраховував на бульвар Пушкіна", - написав він.

"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
Новини
"Пора валити!" Прилєпін огризнувся на бан Facebook за фото Захарченка

Фотографії викликали активні обговорення в соціальних мережах:

"Скільки всілякої гидоти потім доведеться зносити, коли ЗСУ увійдуть до Донецька";

"Недовго простоїть, можна було так не розорятися";

"Нічого не маю до мерця, всі борги вже віддані, але чисто з естетичної точки зору вважаю, єдине чого не вистачає цьому "меморіалу" – це 122-мм снаряда";

"Прийде час і 5-10 кг тротилу розрівняють майданчик для будівництва цвинтарного туалету типу сортир "Ме і Же".

"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото
"Доведеться зносити": пам'ятник Захарченку в Донецьку викликав ажіотаж у мережі. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого Олександра Захарченка.

Також у Донецьку поставили погруддя Захарченка.

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Теми
Новини Донецька і Донецької області Війна на Донбасі
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини Донбасу
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Захар страшен для вас даже мертвым. Его интервью под обстрелом в освобожденном Углегорске- проявление стального характера.
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