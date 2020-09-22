Доведено причетність військових частин РФ до захоплення Криму: названо імена військових

Російські військові з трьох військових частин причетні до операції захоплення й окупації Криму.

Як повідомляють волонтери Inform Napalm, в анексії українського півострова брали участь військові 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспійського флоту РФ (в/ч 20264) і 205-го загону управління допоміжного флоту ЧФ РФ (в/ч 43535).

За записами в соцмережах волонтери встановили, що в окупації Криму брав участь Олександр Удодов, 05.11.1994 року народження, родом із міста Майкоп. У мережі також є фото його нагороди за захоплення півострова.

Сторінка в соцмережі користувача з ніком "Made in UssR" Inform Napalm

Сторінка в соцмережі користувача з ніком "Made in UssR" Inform Napalm

Удодов у мережі писав, що служив у Севастополі морпіхом, де базувалася 810-та окрема бригада морської піхоти ЧФ РФ. Пізніше він перевівся на нове місце служби – 382-й батальйон морської піхоти.

Зазначається, що 382-й окремий батальйон морської піхоти (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базувався в місті Темрюк, на азовському узбережжі Краснодарського краю, Росії. Він входить до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140). Волонтери вказали, що медаль за окупацію Криму Удодов отримав уже виконуючи бойові завдання у складі 382-го ОБМП.

Російський військовий Олександр Удодов Inform Napalm

Олександр Удодов Inform Napalm

Також Удодов публікував фото з окупованого Криму. Наприклад, він виклав у мережі фото, зроблене на українській авіабазі в Новофедорівці на тлі українського літака Бе-12.

Олександр Удодов в окупованому Криму Inform Napalm

Удодов на українській авіабазі Inform Napalm

Волонтери наголосили, що керував захопленням українських військових частин безпосередньо на місці командир 382-го ОБМП підполковник Олександр Картавкін. Він також отримав медаль за захоплення Криму.

Олександр Картавкін Inform Napalm

Картавкін отримав медаль на захоплення Криму Inform Napalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтери змогли встановити особисті дані окупанта зі 108-го десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму.