Доведено причетність військових частин РФ до захоплення Криму: названо імена військових

Російські військові з трьох військових частин причетні до операції захоплення й окупації Криму.

Як повідомляють волонтери Inform Napalm, в анексії українського півострова брали участь військові 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспійського флоту РФ (в/ч 20264) і 205-го загону управління допоміжного флоту ЧФ РФ (в/ч 43535).

За записами в соцмережах волонтери встановили, що в окупації Криму брав участь Олександр Удодов, 05.11.1994 року народження, родом із міста Майкоп. У мережі також є фото його нагороди за захоплення півострова.

Удодов у мережі писав, що служив у Севастополі морпіхом, де базувалася 810-та окрема бригада морської піхоти ЧФ РФ. Пізніше він перевівся на нове місце служби – 382-й батальйон морської піхоти.

Зазначається, що 382-й окремий батальйон морської піхоти (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базувався в місті Темрюк, на азовському узбережжі Краснодарського краю, Росії. Він входить до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140). Волонтери вказали, що медаль за окупацію Криму Удодов отримав уже виконуючи бойові завдання у складі 382-го ОБМП.

Також Удодов публікував фото з окупованого Криму. Наприклад, він виклав у мережі фото, зроблене на українській авіабазі в Новофедорівці на тлі українського літака Бе-12.

Волонтери наголосили, що керував захопленням українських військових частин безпосередньо на місці командир 382-го ОБМП підполковник Олександр Картавкін. Він також отримав медаль за захоплення Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтери змогли встановити особисті дані окупанта зі 108-го десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму.