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29 листопада • оновлено в 10:41
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"Доторкнувся "русскій мір": у мережі з'явилися моторошні фото війни на Донбасі

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В інтернеті опублікували нові фото страшних наслідків війни на Донбасі. На світлинах зображені зруйновані будинки, випалені сади й спорожнілі населені пункти.

Знімки опублікували волонтери фонду "Повернись живим" на його сторінці у Facebook. Вони зазначили, що моторошними кадрами хотіли донести до українців контраст між мирним життям і війною.

"Кілометри випаленої української землі, гори цегли на місці колишніх будинків, відібрані життя, зруйновані долі. Це все, що залишає після себе "русскій мір". Все, що він несе, – порожнеча, розруха, горе, війна", – пишуть волонтери.

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"Місць, яких торкнувся "русскій мір", – безліч по всій лінії фронту, по всьому Донбасу. Просто вирішили вам нагадати про чорно-білу реальність цими чорно-білими фотографіями. Реальність, у якій колись було життя..." – поділилися вони криком душі.

Руїни на Донбасі

Руїни на Донбасі

Дмитро Коцюбайло

Наслідки війни на Донбасі

Наслідки війни на Донбасі

Дмитро Коцюбайло

Наслідки війни на Донбасі

Наслідки війни на Донбасі

Дмитро Коцюбайло

Користувачів мережі жахнуло побачене, і вони залишили під постом безліч коментарів з осудом російської військової агресії проти України, а також тих, хто її підтримує.

"Боже, зупини цю війну, дай миру і спокою нашому народу", "Німі неспростовні докази "братньої любові". Я досі не можу зрозуміти, що заборгувала Україна особам, які покликали це в свій будинок", "Це споконвіку по всьому світу таке добро людям несуть московити", "Варвари", – пишуть українці.

"Доторкнувся "русскій мір": у мережі з'явилися моторошні фото війни на Донбасі

"Доторкнувся "русскій мір": у мережі з'явилися моторошні фото війни на Донбасі

"Доторкнувся "русскій мір": у мережі з'явилися моторошні фото війни на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото наслідків обстрілу терористами "ДНР" житлового сектору під Авдіївкою. На ньому видно, що окупанти повністю зруйнували один із будинків мирного населення в дачному селищі "Акація".

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
повернись живим
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Русский мир в Крыму - где кипят невиданные по своему масштабу стройки, где люди понимают, что за ними стоит огромная, мощная страна, которая не бросит и защитит. А на фото как раз грязно-кровавый бaндеpoвский мир разрушения, смерти, нищеты
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фил филька
фил филька
хитрая логика. мы отбомбимся по вашим городам раз вы хотите прикоснуться к русскому миру. и русский мир виноват. мы перекроем воду крыму раз вы русский мир выбрали. и опять крым сохнет из за русского мира. упоротая логика - бессмысленная и беспощадная))
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ога, это русский мир кондиционеры подорвал, дБ Бл...
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