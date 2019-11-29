"Доторкнувся "русскій мір": у мережі з'явилися моторошні фото війни на Донбасі

В інтернеті опублікували нові фото страшних наслідків війни на Донбасі. На світлинах зображені зруйновані будинки, випалені сади й спорожнілі населені пункти.

Знімки опублікували волонтери фонду "Повернись живим" на його сторінці у Facebook. Вони зазначили, що моторошними кадрами хотіли донести до українців контраст між мирним життям і війною.

"Кілометри випаленої української землі, гори цегли на місці колишніх будинків, відібрані життя, зруйновані долі. Це все, що залишає після себе "русскій мір". Все, що він несе, – порожнеча, розруха, горе, війна", – пишуть волонтери.

"Місць, яких торкнувся "русскій мір", – безліч по всій лінії фронту, по всьому Донбасу. Просто вирішили вам нагадати про чорно-білу реальність цими чорно-білими фотографіями. Реальність, у якій колись було життя..." – поділилися вони криком душі.

Руїни на Донбасі Дмитро Коцюбайло

Наслідки війни на Донбасі Дмитро Коцюбайло

Наслідки війни на Донбасі Дмитро Коцюбайло

Користувачів мережі жахнуло побачене, і вони залишили під постом безліч коментарів з осудом російської військової агресії проти України, а також тих, хто її підтримує.

"Боже, зупини цю війну, дай миру і спокою нашому народу", "Німі неспростовні докази "братньої любові". Я досі не можу зрозуміти, що заборгувала Україна особам, які покликали це в свій будинок", "Це споконвіку по всьому світу таке добро людям несуть московити", "Варвари", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото наслідків обстрілу терористами "ДНР" житлового сектору під Авдіївкою. На ньому видно, що окупанти повністю зруйнували один із будинків мирного населення в дачному селищі "Акація".

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