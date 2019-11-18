Дотиснули агресора? У Міноборони висловилися про "відвойовані" у Путіна кораблі

Повернення Росією захоплених українських кораблів є не доброю волею, а виконанням рішення Міжнародного морського трибуналу.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що катери "Бердянськ", "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" продовжать роботу в Військово-морських силах ЗСУ.

"Я розглядаю ці події як ніщо інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу", – наголосив Загороднюк.

"Після отримання суден фахівці їх оглянуть і дадуть рекомендації, яким чином можна швидше їх повернути в службу. Ми і далі будемо будувати військово-морський флот, який буде захищати Україну. Це запорука стабільності в регіоні", – додав він.

Кораблі ВМС України РБК

Як писав OBOZREVATEL, в МЗС України заявили, що, незважаючи на те, що Росія повернула кораблі, захоплені в Керченській протоці, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги. Також агресору нагадали про відповідальність за порушення імунітетів військових судів.

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