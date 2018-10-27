МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Як після Другої світової: офіцер ЗСУ запропонував рішення по Донбасу

5.5тЧитати матеріал російською

Для боротьби з колаборантами і результатами російської пропаганди на Донбасі Україні слід використовувати досвід соціальної роботи США в пост-гітлерівської Німеччини.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив волонтер, офіцер запасу Мирослав Гай. Він нагадав, що німці свого часу отримали настільки потужне "щеплення" проти нацизму, що тепер будь-які його прояви відкидаються ними на підсвідомому рівні.

"Яким чином? Туди зайшли в свій час американські війська і там проводилась потужна програма. Працювали з дітьми в школах, возили людей в Освенцим, возили людей в Бухенвальд - показували. Змусили перепоховати всіх цих загиблих. Проводилась програма показу фільмів, уроків в школах", - перерахував Гай.

Новини
''Це реальний фашизм!'' Пропагандистів КремльТБ розгромили за інтерв'ю з мертвої студенткою

За його словами, свого часу Німеччина фактично перетворилася в гігантську школу, де працювали з населенням.

"Тому коли ми зайдемо на Донбас, треба розуміти, що як свого часу громадяни Німеччини знаходилися під потужною пропагандою Геббельса, так само зараз громадяни України в Криму, Донецьку, Луганську - на окупованих територіях - знаходяться під сильним впливом російської пропаганди", - підсумував офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії назвали трійку "найкрутіших" пропагандистів.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіПряма трансляціяЕфіри Oboz TVросійська пропаганда
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Об'єкти
війнаконфліктУкраїнаРосіяНовини Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
4
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лютый Вадим
Лютый Вадим
Сравнили немцев и упоротых ватоцефалов . Снаряд прилетает со стороны сепаров , а он говорит , что это биндеровцы туда заехали и стрельнули , и переубедить этого дебила невозможно .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Смешное существо этот Гай. С чего оно решило, что зайдёт в Донбасс? Украинские каратели пятый год пытаются сломить Ополчение, результаты мы все знаем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
И тебя фашист Гай перезахороним, если зайдешь на Донбасс...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги