Як після Другої світової: офіцер ЗСУ запропонував рішення по Донбасу

Для боротьби з колаборантами і результатами російської пропаганди на Донбасі Україні слід використовувати досвід соціальної роботи США в пост-гітлерівської Німеччини.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив волонтер, офіцер запасу Мирослав Гай. Він нагадав, що німці свого часу отримали настільки потужне "щеплення" проти нацизму, що тепер будь-які його прояви відкидаються ними на підсвідомому рівні.

"Яким чином? Туди зайшли в свій час американські війська і там проводилась потужна програма. Працювали з дітьми в школах, возили людей в Освенцим, возили людей в Бухенвальд - показували. Змусили перепоховати всіх цих загиблих. Проводилась програма показу фільмів, уроків в школах", - перерахував Гай.

За його словами, свого часу Німеччина фактично перетворилася в гігантську школу, де працювали з населенням.

"Тому коли ми зайдемо на Донбас, треба розуміти, що як свого часу громадяни Німеччини знаходилися під потужною пропагандою Геббельса, так само зараз громадяни України в Криму, Донецьку, Луганську - на окупованих територіях - знаходяться під сильним впливом російської пропаганди", - підсумував офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії назвали трійку "найкрутіших" пропагандистів.

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