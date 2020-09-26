Доступу до "чорних скриньок" Ан-26 поки немає, – Кабмін

Доступу до бортових самописів літака ЗСУ Ан-26, який розбився в п'ятницю, 25 вересня, в Харківській області, поки що немає.

Про це повідомив глава урядової слідчої комісії, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський під час позачергового засідання Кабміну в суботу, 26 вересня, передає "РБК-Україна".

За його словами, "чорні скриньки" знаходяться в хвостовій частині літака і будуть доступні після того, як завершаться роботи з тілами загиблих.

"Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій [тоді] зможуть дістатися до чорних скриньок, тобто бортових самописців, і в залежності від їхнього стану тоді ми зможемо отримати дані", – розповів він.

Він повідомив, що уламки літака доставлять на спеціальний майданчик, де експерти спробують зібрати його в початковий стан.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні зазначив, що результати розслідування повинні бути озвучені до 25 жовтня, передає УНІАН.

Він доручив міністру оборони Андрію Тарану забезпечити неупередженість розслідування і відсторонити від виконання обов'язків осіб, відповідальних за організацію навчальних польотів.

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров зазначив, що експерти будуть працювати на місці катастрофи ще мінімум два дні – шукати уламки літака, які "можуть знаходитися на відстані 3-5 км від епіцентру події".

Як писав OBOZREVATEL, трагедія під Харковом сталася ввечері 25 вересня, на борту повітряного судна перебувало 27 осіб. У літаку були курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба, це був навчальний політ. Перед катастрофою пілот встиг заявити про несправності двигуна.