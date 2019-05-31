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/Розслідування

Дострокові вибори в Раду: в Україні засікли перший підкуп виборців

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У Луганській області від імені ймовірного кандидата в народні депутати України роздавали продукти харчування місцевим жителям.

У поліції почали перевірку за фактом можливого порушення законодавства про вибори після отримання інформації про роздачу в Кремінському районі цукру, повідомляє прес-служба регіональної Нацполіціі.

"У Кремінський відділ поліції надійшла інформація про те, що біля одного з будинків по вул. Комсомольська в м. Кремінна невідомі особи роздають пакети з цукром, на яких міститься напис з прізвищем одного з імовірних кандидатів у народні депутати України", – йдеться в повідомленні .

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Поліція даний факт зареєструвала, на місці працює слідчо-оперативна група.

Підкуп виборців

Підкуп виборців

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня він провів зустріч з главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів в Раду.

  • В цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який відміняв мажоритарну складову і здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками, знижував прохідний бар'єр з 5% до 3.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів.

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Теми
Новини Луганська і Луганської областіПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
Національна поліція Україниполіціяцукорвибори в Україні
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