Дострокові вибори в Раду: в Україні засікли перший підкуп виборців

У Луганській області від імені ймовірного кандидата в народні депутати України роздавали продукти харчування місцевим жителям.

У поліції почали перевірку за фактом можливого порушення законодавства про вибори після отримання інформації про роздачу в Кремінському районі цукру, повідомляє прес-служба регіональної Нацполіціі.

"У Кремінський відділ поліції надійшла інформація про те, що біля одного з будинків по вул. Комсомольська в м. Кремінна невідомі особи роздають пакети з цукром, на яких міститься напис з прізвищем одного з імовірних кандидатів у народні депутати України", – йдеться в повідомленні .

Поліція даний факт зареєструвала, на місці працює слідчо-оперативна група.

Підкуп виборців УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч з главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів в Раду.

В цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який відміняв мажоритарну складову і здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками, знижував прохідний бар'єр з 5% до 3.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів.

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