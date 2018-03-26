"Дострелили б у голову": полковник розкритикував "теракт" Савченко

Позафракційному нардепу Надії Савченко не вдалося б здійснити свій план по нападу на президента України Петра Порошенка під час його виступу у Верховній Раді.

Її слова про можливий замах прокоментував Євген Ж. (прізвище назвати не може, так як людина в штаті ВСУ), пише "КП в Україні".

Згідно із записами, опублікованими ГПУ, Савченко планувала заскочити у двері, найближчі до трибуни, на якій буде виступати президент, і почати метати гранати Ф-1. "У мене може цілитися охоронець. Я витримаю стільки-то куль \... Гранати кидаються дві відразу... Викинути шість гранат я встигну однозначно", - говорить вона.

При цьому полковник відразу ж вказує на нереалістичність такого сценарію.

"Охорона президента тренована стріляти в корпус, зброя заряджена 9-міліметровими патронами. Коли дві потрапляють у груди, людина вже нічого не може кинути. Максимум, якщо висмикнута чека, граната зірве самого кілера. Якщо кидати Ф-1 по дві в зв'язці, що не факт, що вибухнуть обидві, у "лимонки" дуже міцний корпус", - пояснив він.

На думку експерта, навіть найдорожчий кевларовий бронежилет, який одягається під одяг, не зробив би з Савченко Рембо.

"9-міліметровий снаряд відкидає людину, що біжить, навзнак і викликає больовий шок. Щоб зібратися, потрібно кілька хвилин. За цей час Савченко встигнуть дострелити в голову або оглушити стільцем", - сказав військовий експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня суд обрав запобіжний захід Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Їй інкримінується змова з переговірником Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою замаху на вище керівництво країни і здійснення терактів.