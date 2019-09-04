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4 вересня • оновлено в 04:27
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Марина Петік
Марина Петік
Журналіст Всі статті автора

"Допоможу отримати паспорт. Дорого": як наживаються на жителях Донбасу

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Шахраї наживаються на жителях окупованих територій Донбасу – вони активно пропонують свої послуги з оформлення закордонних паспортів, ID карт та інших документів.

Причому беруть за свою допомогу удвічі-тричі дорожче, ніж вам довелося б заплатити в тому самому паспортному столі. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Тарифи кусаються

Соцмережі і сайти безкоштовних оголошень буквально заполонила реклама з пропозиціями вирішити всі питання з документами для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Пропонують допомогу з отриманням документів

Пропонують допомогу з отриманням документів

ВК

Пропонують допомогти оформити біопаспорт, ID карту, отримати ідентифікаційний код, навіть свідоцтво про народження дитини та про укладення шлюбу.

Ми подзвонили за одним таким телефоном і розпитали, скільки ж коштує отримати паспорт для 14-річного підлітка і закордонний паспорт. Як з'ясувалося, в обох випадках вам ще доведеться і виїздити за лінію розмежування.

"На жаль, вам доведеться їхати до Маріуполя або Селидового. Адже зараз все по-сучасному, треба відбитки пальців залишати. За переїзд доведеться доплатити по 450-500 грн з людини в обидва боки. Але ви укладетеся в один день. Вранці приїдете, водій вам скаже, в який кабінет іти, здасте документи, а ввечері назад", – відповіли нам.

Біометричний документ

Біометричний документ

antikor.com.ua

Отримання ID карти коштуватиме ще 1400 гривень, а біопаспорта – 2000 гривень.

"Добре, якщо у вас є українське посвідчення водія, захопіть його із собою. Обов'язково візьміть оригінали та копії документів на квартиру. Можете взяти свої свідоцтва про освіту. Все це потрібне для підтвердження вашої особистості. Ну і звичайний український паспорт не забудьте, а також ідентифікаційний код", – перерахували нам список документів.

Свідоцтво про народження за довідкою з "Л/ДНР"

А ось абсолютно без виїзду за лінію перетину можна навіть отримати свідоцтво про народження дитини або про реєстрацію шлюбу. Тут тарифи високі – за документ про шлюб просять 4,5 тисячі гривень, за свідоцтво про народження – 2 тисячі.

"Якщо ви з нареченим готові виїхати з нами в Маріуполь, то тоді можете заплатити лише 3 тисячі, але ще тисячу з вас візьмуть за перевезення, так що багато не заощадите", – натякнули нам.

Для документа про шлюб доведеться зняти кольорові копії з паспортів і разом з оригіналами віддати посереднику. "Якщо паспорта немає, то нам доведеться для вас взяти двох свідків, які підтвердять вашу особистість у суді", – пояснив посередник

А ось для свідоцтва про народження потрібна, крім паспортів, і довідка з пологового будинку з мокрим штампом "ДНР" або "ЛНР". "Краще беріть не копію довідки, а дублікат, так надійніше, щоб була мокра печатка. Так, всі довідки "Л/ДНР" у суді розглядають, а що ж залишається робити. Їхати вам нікуди не доведеться, наш юрист все в суді вирішить за вас", – запевнив посередник.

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Щоправда, всі ці клопоти триватимуть близько двох місяців.

Ваші документи можуть потрапити в чужі руки

У Держміграційній службі кажуть, що насправді всі документи жителі окупованих територій можуть оформити самі без додаткових переплат.

"Жителі окупованих територій точно так само, як усі громадяни України можуть стати в електронну чергу на нашому сайті, вибрати зручний день і час, і приїхати. І їм не доведеться переплачувати за документи якимось шахраям. Тим більше це завжди загрожує тим, що ваші дані можуть потрапити в чужі руки, і потім будуть використані проти вас", – пояснили у пресслужбі відомства.

Електронна черга у відділеннях, де подають документи на паспорти

Електронна черга у відділеннях, де подають документи на паспорти

Для порівняння, посередники за отримання закордонного паспорта просять 2000 гривень, а насправді оформлення документа коштує 700 грн. В результаті ви також оплатите свою поїздку, і заощадите 1300 грн.

"Єдиний нюанс для жителів окупованих територій, їм доведеться подати документи, що підтверджують їхню особу. Це може бути пластикове посвідчення водія, отримане у державних органах України. Можна взяти навіть диплом або атестат про закінчення школи, пенсійне посвідчення, трудову книжку, документ про нерухомість. Деякі привозять із собою шкільний випускний альбом, де під вашим фото є прізвище. Це полегшить завдання вашої ідентифікації. Перевірка може зайняти до 2 місяців часу, але, наприклад, якщо у вас є водійські права, то все це мине за 1-2 тижні", – пояснюють у пресслужбі відомства.

Як встати в електронну чергу

Як встати в електронну чергу

Така перевірка потрібна, бо у держорганів немає доступу до реєстрів і документів Донецька чи Луганська. Але за допомогою будь-яких документів вони можуть вас перевірити в яких завгодно інших реєстрах.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
паспорт ID-картка ДНР Новини ЛНР
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