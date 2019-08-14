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Допоможіть знайти негідника: блогера, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук

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Поліція оголосила в розшук блогера з Бердичева Хмельницької області Артура Сороченка, який у липні 2019 року жорстоко побив ветерана АТО, наполягаючи, що Росія нібито не воює на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області в Facebook.

"Нагадаємо, що в липні поточного року соціальні мережі та ЗМІ облетіло ганебне відео, на якому блогер із Бердичева Артур Сороченко відверто на камеру знущається з учасника АТО, ображає і б'є його. Ролик був знятий так, що важко було визначити, в якому місці це відбувається, до того ж жодних заяв про подібне правопорушення в області зареєстровано не було", – йдеться в повідомленні

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Блогер побив ветерана АТО

Блогер побив ветерана АТО

Скріншот з відео

Відзначається, що детективи з Хмельницького відділу поліції, уважно вивчивши відеоматеріали і зіставивши факти, з'ясували, що подія відбулася в Хмельницькому й одразу почали кримінальне провадження.

Правоохоронці розшукали потерпілого і вмовили написати заяву про напад.

"Далі детективи зібрали доказову базу і домоглися, щоб блогеру заочно оголосили підозру і суд дав дозвіл на його затримання. Зараз громадянин Артур Сороченко, підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 статті 296 Кримінального кодексу України, офіційно оголошений у розшук", – розповіли у поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі маршрутник принизив бійця АТО, відмовивши йому в проїзді за пільговим посвідченням.

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Місце
Україна Хмельницький
Теги
боєць АТО АТО
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