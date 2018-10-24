Допомогли відчинити двері: у справі керченського стрілка з'явилися дивні деталі

У Керченському політехнічному коледжі, перед вчиненням масового вбивства, невідомий допоміг Владиславу Рослякову пройти зі зброєю непоміченим.

Про це свідчить те, що завжди зачинені двері запасного входу в день трагедії виявилися відкритими. Слідчі висловили припущення, що хтось із однокурсників знав про плани вбивці і допоміг йому, пише російське видання Life.

Також встановили, що у Рослякова виникли труднощі під час купівлі зброї. Співробітники салону зброї не хотіли продавати йому рушницю, засумнівавшись у достовірності документів хлопця. Однак після дзвінка у Росгвардію змінили своє рішення, оскільки їм підтвердили достовірність ліцензії.

Крім цього, у виданні, посилаючись на власні джерела в слідчо-оперативній групі, повідомили, що на відеозаписах із Росляковим видно іншого хлопця.

"На відео чітко видно, що в коридорі першого поверху коледжу Рослякова, на якому одягнена футболка, зустрічає невідомий молодик, котрий проводжає його у їдальню", — уточнив анонімний співрозмовник ЗМІ.

Цього хлопця підозрюють у сприянні злочину. Саме він міг відкрити запасний вихід і допомогти заховати вибухівку в їдальні у той час, як Влад Росляков відправився стріляти усіх, хто йому траплявся на шляху. Встановити особу цього хлопця окупаційній владі поки не вдалося, та й офіційно вони всіляко відкидають наявність ймовірного спільника.

Його ім'я сподіваються з'ясувати, вивчивши виявлені обгорілі мобільний телефон і комп'ютер Рослякова.

Як писав OBOZREVATEL, 17 жовтня у керченському коледжі розстріляли й підірвали студентів і викладачів. Основного підозрюваного, четвертокурсника Владислава Рослякова, знайшли мертвим у приміщенні бібліотеки.

Незважаючи на те, що криміналісти вказують на низку дивних нюансів, окупанти запевняють: Росляков скоїв масове вбивство сам. Однак фото й відео з місця події вказують на те, що хлопець міг діяти не один.

Російські окупанти намагаються якомога швидше закрити справу, знайти там "український слід" і пояснюють смерть 21-ї особи та поранення понад 60-и тим, що в коледжі були недоліки у вихованні молоді.