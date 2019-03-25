"Допоміг Кадиров": зрадник із СБУ вибухнув історією порятунку журналістів РФ із "українського полону"

Колишній співробітник СБУ Василь Прохоров, який зрадив Україну і втік до Росії, розповів про те, як нібито рятував із "українського полону" журналістів із РФ.

Екс-силовик заявив на прес-конференції в Москві, що допоміг вижити журналістам каналу LifeNews Марату Сайченку і Олегу Сидякіну, передають РИА Новости.

"18 травня в табір привезли ваших колег, затриманих журналістів каналу LifeNews Олега Сидякіна і Марата Сайченка. Чесно вам скажу – їм, мабуть, пощастило, що вони натрапили на мене. Відразу справі дали офіційний хід у групі СБУ, в яку я входив. Я відразу поінформував центр, де знаходяться журналісти, обставини їх затримання, яка доля їх чекає", – запевнив Прозоров.

Василь Прозоров Скріншот із відео

Зрадник також заявив, що російських журналістів тримали в полоні в сирій земляній ямі близько тижня бійці АТО і врятуватися їм вдалося тільки завдяки втручанню лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Звинуваченнями екс-силовик вибухнув у бік співробітника штабу АТО Дмитра Кобця, який нібито планував "розколоти" журналістів і отримати від них якусь секретну інформацію тортурами – наприклад, пропонував надіти їм на голови пакети і залишити на сонці.

Журналісти, які нібито потрапили в полон до бійців АТО Telegram-канал Life Shot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перебіжчик із СБУ Прозоров видав інформацію про підпільні в'язниці на Донбасі, де українці нібито вбивали полонених.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!