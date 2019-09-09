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9 вересня • оновлено в 12:52
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Допомагав захоплювати Крим і Донецьк: розсекречений небезпечний чеченець-агент ГРУ

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Контррозвідка СБУ викрила одну з ключових фігур російської окупації – представника ГУ ГШ ЗС РФ, який зіграв помітну роль у підвищенні боєздатності підконтрольних Російській Федерації незаконних збройних формувань – Біслана Єлімханова.

Як повідомляє ТСН, він належить до тих нечисленних чеченців, які з самого початку кривавих подій у цій республіці були винятково на стороні федеральних військ і спецслужб Російської Федерації. Ще в 90-х роках російське ГРУ сформувало з відданих місцевих жителів загін спеціального призначення, який провів у Чечні спецоперації з ліквідації опору урядовим силам РФ.

"У 2014 році на чолі окремого загону "зелених чоловічків" він брав активну участь в анексії Криму. А в травні цього ж року з'явився у Донецькій області на чолі підрозділу ГРУ, укомплектованого особисто відданими йому співвітчизниками з числа досвідчених бійців колишнього чеченського спецбатальйону "Захід", — йдеться в повідомленні.

Спочатку "Лавіна" виконував функції військового радника відомого командира бойовиків у Горлівці – агента ГРУ Ігоря Безлера ("Бєса"), але в червні 2014 року почав виконувати серйозніші завдання Кремля. Фактично, Єлімханов особисто координував нелегальне ввезення на територію України важкого озброєння — танків, реактивних систем залпового вогню "Град", гаубиць, самохідних артилерійських установок. Саме влітку того року таке озброєння з'явилося в загоні Безлера в Горлівці, формуваннях "Кальміус" та "Оплот" у Донецьку, батальйоні бойовиків "Зоря" в Луганську (останній очолював майбутній "глава ЛНР" Плотницький).

Біслан Єлімханов

Біслан Єлімханов

СБУ

Перевезення озброєння здійснювалося в нічний час, через слабоконтрольовані українськими прикордонниками ділянки місцевості в Донецькій (Амвросіївський район) та Луганській (Краснодонський і Суходольський райони) областях. Для успішного виконання цих завдань "Лавіна" залучав місцевих контрабандистів, які давно співпрацювали з російськими спецслужбами. Супровід вантажів здійснювали лише люди Єлімханова.

У цій діяльності "Лавіна" підпорядковувався безпосередньо керівництву ГРУ ГШ ЗС РФ і виконував винятково його завдання. Встановлено, що його група притягувалася до здійснення точкових артилерійських ударів по силах ЗСУ на найбільш проблемних ділянках фронту (переважно, з використанням установок "Град").

Поки Єлімханов перебував в Україні, він не допускав розголошення свого прізвища. Навіть найближчі бойовики на кшталт "Бєса" знали лише його ім'я і позивний. "Лавіна" також уникав будь-яких контактів із земляками-"кадировцями", які наводнили Донбас у 2014 році й, за наявними даними, наполегливо розшукували Єлімханова за дорученням глави Чечні.

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Після фактичного завершення російської окупації Донбасу у вересні 2014 року, "Лавіна" обійняв пост радника "міністра оборони ДНР". У листопаді 2014 року він був відкликаний керівництвом ГРУ в РФ.

У 2016 році низка російських ЗМІ повідомили, що чеченський батальйон спецпризначення "Захід", який раніше очолював Єлімханов, був перекинутий в Сирію. Водночас серед бойовиків "ДНР" ширилися чутки про перебування в цій країні самого "Лавіни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, що РФ вдалося окупувати Крим завдяки підтримці "злодіїв у законі".

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Місце
Україна
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