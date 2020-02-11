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11 лютого • оновлено в 11:02
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Допомагав поліцейський: знайдено замовника підпалу авто журналістки "Радіо Свобода"

2.7т
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Служба безпеки України встановила особу замовника підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Як повідомляє пресслужба СБУ, підозрюваний є мешканцем Львова, раніше судимий, відомий у кримінальному світі завдяки контрабандним схемам і розкраданням палива із Львівської залізниці (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Підпалене авто журналістки Галини Терещук

Підпалене авто журналістки Галини Терещук

За версією слідства, до організації підпалу він залучив працівника Франківського відділення Національної поліції у Львівській області.

"Поліцейський підібрав виконавця і передав гроші за виконану “роботу”. Наразі ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном, йому заочно повідомлено про підозру і оголошено в міжнародний розшук. Вирішується питання про подання до суду клопотання про обрання ймовірному замовнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Працівнику поліції – клопотання про надання дозволу на затримання і доправлення до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – уточнили в СБУ.

Попередньо дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 2 статті 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК.

Затримання підозрюваного у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода"

Затримання підозрюваного у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода"

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня стало відомо про затримання підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Ним виявився студент, громадянин Молдови.

Авто журналістки підпалили у ніч на 30 січня у Львові. Ймовірно, це може бути пов'язане із розслідуваннями Терещук про місцеву владу та поліцію.

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Місце
Україна Львів
Тег
Служба безпеки України
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
как хoхлы за своих хозяев жопы рвут, уже вторую неделю про это пишут))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как глубоко запустило ГРУ свои щупальца по всей Украине.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Горелов Сергей, не надейся, дерьмо. Только такие шавки, как ты, гавкают!
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