Допомагав поліцейський: знайдено замовника підпалу авто журналістки "Радіо Свобода"

Служба безпеки України встановила особу замовника підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Як повідомляє пресслужба СБУ, підозрюваний є мешканцем Львова, раніше судимий, відомий у кримінальному світі завдяки контрабандним схемам і розкраданням палива із Львівської залізниці (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Підпалене авто журналістки Галини Терещук

За версією слідства, до організації підпалу він залучив працівника Франківського відділення Національної поліції у Львівській області.

"Поліцейський підібрав виконавця і передав гроші за виконану “роботу”. Наразі ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном, йому заочно повідомлено про підозру і оголошено в міжнародний розшук. Вирішується питання про подання до суду клопотання про обрання ймовірному замовнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Працівнику поліції – клопотання про надання дозволу на затримання і доправлення до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – уточнили в СБУ.

Попередньо дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 2 статті 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК.

Затримання підозрюваного у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода" СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня стало відомо про затримання підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Ним виявився студент, громадянин Молдови.

Авто журналістки підпалили у ніч на 30 січня у Львові. Ймовірно, це може бути пов'язане із розслідуваннями Терещук про місцеву владу та поліцію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram