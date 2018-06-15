Допомагав "ДНР": суд відпустив російського поплічника терористів

Суд відпустив з-під арешту росіянина Ігоря Кімаковського, обвинуваченого в розв'язанні війни і посяганні на цілісність України за допомогу "ДНР".

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на рішення Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 18 травня, прокурор просив продовжити запобіжний захід.

"Враховуючи те, що прокурором не вказано про існування ризиків кримінального провадження, не наведено достатніх підстав для продовження терміну запобіжного заходу, колегія суддів вважає за необхідне в задоволенні клопотання прокурору відмовити та скасувати запобіжний захід", - сказано в повідомленні.

Своє рішення суд обґрунтував "незадовільним станом здоров'я" і потребою в отриманні лікування захворювань.

Обвинувачений надав договір про оренду квартири в Селідово Донецької області і розповів, що його мати і брат є громадянами України і живуть в Одеській області.

За словами Кімаковського, він не збирається ховатися, тому що "зацікавлений" в виправданні імені. Підозру він назвав необгрунтованою. Росіянин відзначив, що постачав на окуповані території "гуманітарну допомогу", відновлював інфраструктуру Дебальцевого, був радником "мера міста", встановлював зв'язок між "Міністерством освіти "ДНР" і навчальними закладами та взаємодіяв із засобами масової інформації.

Росіянин вважає, що ці дії "не підпадають під таку кваліфікацію як розв'язування агресивної війни, і посягання на цілісність і недоторканність України".

"Також колегія суддів не може не погодитися з обвинуваченим, що після його звільнення 15 грудня 2017 року з-під варти до 29.12.2017 року (дати повторного обрання запобіжного заходу) він не ухилився від явки до суду при першому ж виклику, що дійсно може вказувати на його свідомість в дотриманні покладених на нього обов'язків", - сказано в рішенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кімаковскій виявився в числі тих, хто відмовився повертатися до Росії в рамках масштабного обміну полоненими 27 грудня 2017 року.