Допомагав будувати "ЛНР": СБУ "пробачила" скандального ексрегіонала Струка

Служба безпеки України не знайшла ознак злочину в діях ексрегіонала Володимира Струка, який активно сприяв створенню терористичної "ЛНР".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм. Він зазначив, що навіть особисто зустрівся з головою СБУ Іваном Бакановим, щоб обговорити кримінальні виробництва проти скандального Струка.

"Метою нашої зустрічі було донести до керівництва СБУ інформацію про бездіяльність у двох кримінальних провадженнях, фігурантом яких є колишній народний депутат. Мета була досягнута", – написав правозахисник.

Він розповів, що перша кримінальна справа була зареєстрована за фактами причетності Струка до участі у створенні "ЛНР" ще у 2014 році.

"Майже за шість років в цьому провадженні не було повідомлено про підозру жодній особі. Це було мотивовано тим, що в СБУ відсутні достатні докази", – підкреслив Найєм.

Друга справа, за його словами, стосується фактів вчинення Струком дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Її зареєстрували вже у 2019 році.

Володимир Струк "Цензор.НЕТ"

"До двох кримінальних проваджень нами було додано відеозаписи і покази свідків, які підтверджували факт участі Струка у створенні й активній підтримці "ЛНР", проте ніякої активізації досудових розслідувань у цих процесах не настало. Відповідь за результатами прийому нам надали досить швидко – менш ніж за місяць. У ній нам повідомили, що за результатами лінгвістичної експертизи наданих нами відео жодних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в діях Струка встановлено не було", – обурився адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прихильник терористів "ЛНР" Струк балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради України. Він обирався за 113 округом у Луганській області.

Він йшов як самовисуванець, але водночас використовував символіку політичної партії Віктора Медведчука "Опозиційної платформи – За життя". Під час агітації Струк зганьбився підкупом виборців.

Нагадаємо, Струк у 2014 році підтримував терористів "ЛНР" і був одним із організаторів "референдуму". Він активно виступав на мітингах бойовиків і відкрито агітував за відділення регіону від України.

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