Головна Новини
28 січня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Допомагав будувати "ЛНР": СБУ "пробачила" скандального ексрегіонала Струка

2.5т
Читати матеріал російською

Служба безпеки України не знайшла ознак злочину в діях ексрегіонала Володимира Струка, який активно сприяв створенню терористичної "ЛНР".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм. Він зазначив, що навіть особисто зустрівся з головою СБУ Іваном Бакановим, щоб обговорити кримінальні виробництва проти скандального Струка.

"Метою нашої зустрічі було донести до керівництва СБУ інформацію про бездіяльність у двох кримінальних провадженнях, фігурантом яких є колишній народний депутат. Мета була досягнута", – написав правозахисник.

Він розповів, що перша кримінальна справа була зареєстрована за фактами причетності Струка до участі у створенні "ЛНР" ще у 2014 році.

Новини
"Давні друзі": у мережі скандал через фото Зіброва з організатором "ЛНР"

"Майже за шість років в цьому провадженні не було повідомлено про підозру жодній особі. Це було мотивовано тим, що в СБУ відсутні достатні докази", – підкреслив Найєм.

Друга справа, за його словами, стосується фактів вчинення Струком дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Її зареєстрували вже у 2019 році.

Володимир Струк

Володимир Струк

"Цензор.НЕТ"

"До двох кримінальних проваджень нами було додано відеозаписи і покази свідків, які підтверджували факт участі Струка у створенні й активній підтримці "ЛНР", проте ніякої активізації досудових розслідувань у цих процесах не настало. Відповідь за результатами прийому нам надали досить швидко – менш ніж за місяць. У ній нам повідомили, що за результатами лінгвістичної експертизи наданих нами відео жодних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в діях Струка встановлено не було", – обурився адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • прихильник терористів "ЛНР" Струк балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради України. Він обирався за 113 округом у Луганській області.

  • Він йшов як самовисуванець, але водночас використовував символіку політичної партії Віктора Медведчука "Опозиційної платформи – За життя". Під час агітації Струк зганьбився підкупом виборців.

  • Нагадаємо, Струк у 2014 році підтримував терористів "ЛНР" і був одним із організаторів "референдуму". Він активно виступав на мітингах бойовиків і відкрито агітував за відділення регіону від України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Струк Масі Найєм Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
50
1
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
нашла коса на камень)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги