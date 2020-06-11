Дописала книгу про самогубцю і зникла: ексклюзивні подробиці загибелі українки в Таїланді

У Таїланді на острові Самуї знайшли зниклу ще 25 травня українку Ольгу Фролову. Тіло 32-річної жінки пролежало в лісі під пальмовим листям близько 17 днів. Місцева поліція повідомляє, що на перший погляд не було слідів насильницької смерті, проте результати експертизи будуть готові днів через десять.

За словами друзів сім'ї Ольги, поліція затримала її чоловіка Дмитра Фролова. Щоправда, поки ніяких офіційних звинувачень не висунуто, хоча правоохоронці вже назвали смерть українки вбивством.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Рада, що поміняла щось у своєму житті

Журналістка Ольга Фролова зі своїм чоловіком, талановитим фотографом Дмитром, прожили разом 12 років. Останні п'ять років родина провела в Таїланді. Кілька місяців тому жінка пішла від Дмитра до свого коханого Філіпа Армстронга, роман із яким тривав уже рік.

Ольга і Дмитро разом прожили 12 років Facebook Ольги Фролової

Філіп – тренер з фітнесу, веде групові заняття. Ймовірно, саме спорт і познайомив Олю з Армстронгом.

OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі знайомою родини Наталею. Вона розповіла, що Оля ділилася змінами в житті. "На острові така рутина. Треба знаходити сенс життя. Тому хтось п'є, а ми займаємося спортом, єдиноборствами, ведемо активний спосіб життя. Філ своїм прикладом веде всіх у спорт", – казала тоді Фролова.

Із Дмитром дівчина познайомилася, коли їй і 20 років не було, він старший на 8 років. За словами Наталі, майбутній чоловік побачив її під час передвиборчої кампанії, де брав участь батько Ольги.

"Вона була зовсім молодою. Дмитро в неї закохався й попросив дозволу в батька доглядати, мав дуже серйозні наміри. Вони одружилися, і в них народився неймовірно красивий син із такими ж величезними очима, як і у Олі ", – зазначила Наталя.

Син Ольги та Дмитра Facebook Olga Frolova

Ольга Фролова Facebook Olga Frolova

Зізналася в біполярному розладі

Кілька років тому Оля мала мужність зізнатися на своїй сторінці в соцмережі, що в неї біполярні розлади. Це психічне захворювання, за якого характерні зміни станів – від депресії до підвищеного збудження.

Вона просила вибачення за те, що часом замикається в собі й не хоче нікого бачити. "У такі періоди депресії вона просила не ображатися на неї, а просто дати їй паузу. Останнім часом ми з нею не зустрічалися. Однак коли я серйозно захворіла, температура була під 40, усі боялися до мене приходити, щоб не заразитися, Оля єдина, хто приготував мені смачну їжу і прийшов провідати. Вона була дуже сміливою", – розповідає Наталя.

Також Наталя уточнила, що в останні місяці вони бачилися, коли проїжджали одна повз одну на байках. "Вона не тільки махала мені рукою, але ще й піднімала ногу, щоб помахати, як гімнастка. І кричала: "Привіт!" – згадує знайома.

Ольга Фролова Facebook Olga Frolova

Як і багато людей із подібними розладами, Оля була неймовірно талановитою людиною. Одна з її однокласниць написала, що в початковій школі побачила її малюнок і була вражена його неординарністю.

На сторінці в соцмережі у Фролової багато малюнків у вигляді коміксів.

"Вона чудово малювала. Була людиною, яка могла опанувати будь-яку роботу. Сама татуювання робила. Одне з них залишиться в мене на пам'ять про неї. Востаннє спілкувалася в березні, звичайно, за листуванням можна зрозуміти настрій людини. Але Оля була розумною й сильною особистістю, вона не могла просто так піти й залишити сина", – зазначила нам її однокурсниця Дарина.

Малюнки Олі Facebook Olga Frolova

Малюнки Олі Facebook Olga Frolova

Захоплювалася веганством і тренувалася

Ще Ольга захоплювалася веганством і багато часу приділяла фітнесу. Незважаючи на свою струнку й накачану фігуру, вона тривалий час боролася із зайвою, за її словами, вагою.

Оля до й після mozhna.com

"Предметом моєї особливої "гордості "є досвід вживання динітрофенолу – моторошно токсичної субстанції, від якої вага тане на очах, але пересуватися виходить не інакше, ніж поповзом, залишаючи за собою слід отруйно-зеленого поту, який не відмивається й не відпирається. Вгадайте, хто перетворювався з карети назад на гарбуз уже через тиждень після кожного курсу?" – розповідала Ольга одному сайту.

Там вона ділилася своїми секретами, як накачує тіло, як потрібно тренуватися, щоб відмінно виглядати.

Оля серйозно тренувалася mozhna.com

Facebook Olga Frolova

Поліція не приймала заяви

Знайома Фролової Наталія розповідає, що після зникнення Дмитро кілька разів приходив до неї. "Він розповідав, що поліція не приймала заяву про зникнення п'ять днів. Він був у відчаї, не знаходив собі місця, їздив по лікарнях і шукав її щодня. Дуже неприємно читати, як сторонні люди пишуть у нього в коментарях, підозрюючи його в смерті Ольги. Огидні люди", – поділилася жінка.

Ольга перед смертю дописала книгу про самогубця "Уроборс" від першої особи. Чоловік дуже боявся, що дівчина вчинить із собою саме так, як написано на останній сторінці. Раніше вона вже робила спроби суїциду, але тоді чоловік рятував її.

Остання сторінка книги Ольги

Упізнали за рюкзаком

Дехто не вірить, що Оля могла накласти на себе руки. Поліція Таїланду не повідомляє ніяких результатів експертизи, каже, що вони будуть готові щонайменше через десять днів.

Тіло Ольги знайшли в лісі thesun.co.uk

На перший погляд правоохоронці не знайшли ознак насильницької смерті. Кажуть, що тіло довго пролежало в лісі, татуювань не було вже видно.

Її впізнали за рюкзаком, який лежить неподалік. Там були гроші, ліки й особисті речі. Зник телефон і ноутбук. За даними місцевих ЗМІ, телефон Ольга могла продати, тому що їй не вистачало грошей. Крім цього, деякі її речі знайшли в торговому центрі. Також поліція зазначає, що дівчина лежала на краю стежки й була прикрита пальмовим листям.

Відео камери зафіксували останню путь Ольги thesun.co.uk

khaosodenglish.co

"Це острів у королівстві Таїланд. Тут гілки й листя падають щодня. Їх постійно потрібно прибирати навколо будинку, гілки від пальми дуже важкі й колючі. Якщо вона пролежала довго, природно, з дерев могло впасти багато листя", – передбачає Наталя.

МЗС не втручається в справу

Перед своїм зникненням Ольга вже два місяці жила з Філом. За словами Наталі, Дмитро спокійно сприйняв рішення дружини піти до іншого чоловіка. Їхній син Рома по черзі жив то з мамою, то з батьком.

Філіпа допитали в поліції thesun.co.uk

За повідомленням поліції, перед тим як піти, Ольга посварилася з Філом, причиною були гроші. Це підтвердив знайомий сім'ї, їхній сусід, підписаний у Facebook як Laszlo Aspiens. Він уточнив, що Ольга приїхала до чоловіка й віддала сина, казала, що їй потрібно кілька днів, щоб дописати книгу. Потім намагалася здати орендований байк, але його не прийняли, тому що був подряпаний. Документи їй не віддали, але мотоцикл вона залишила й пішла.

Поліція допитала Філа, взяла в нього аналізи на ДНК. Також у поліцію викликали й Дмитра. За словами Наталії, його не було цілий день і невідомо, чи повернувся він.

Друзі побоюються, що тайська поліція не буде сильно розбиратися в цьому злочині й може зробити винним Дмитра. За їхніми словами, тайська тюрма – найстрашніше місце у світі. Там можуть легко зламати людину, зробити її винною, щоб публічно когось покарати.

У Міністерстві закордонних справ України нам сказали, що консульство в Таїланді знає про цю історію, але в справу не втручається, оскільки слідство веде місцева поліція.