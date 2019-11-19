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20 листопада • оновлено в 01:07
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"Доню, не плач, іди до мене!" У Херсоні 15-річна школярка влаштувала онлайн-самогубство. Моторошне відео поліції

1.4т
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У Херсоні 15-річна дівчинка спробувала здійснити самогубство, ведучи при цьому прямий ефір в одній із соцмереж.

Моторошне відео НП опубліковано у Facebook Патрульної поліції України. Зазначається, що онлайн-трансляцію, яку дівчинка вела із високої недобудови, погрожуючи стрибнути, побачили її однокласники і повідомили вчителям. Вони у свою чергу зателефонували шкільним офіцерам поліції, які вирушили туди.

"Під’їжджаючи до місця, патрульні помітили на краю даху 8-поверхівки дівчину. Інспектори піднялись наверх", – зазначили у повідомленні.

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У Херсоні 15-річна школярка мало не скоїла самогубство

У Херсоні 15-річна школярка мало не скоїла самогубство

Скрин видео

"Доню, іди до мене. Чого ти тут? Давай поговоримо", — звернулась до дитини Ірина Луняка, поліцейська, яка й сама є матір’ю чарівної 6-річної донечки. — "Іди до мене, йди…" – описали ситуацію патрульні.

У такий спосіб їм вдалося врятувати підлітка від самогубства, після чого вони відвезли її до школи. Наразі життю дівчинки нічого не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня в Шанхаї 13-річний українець наклав на себе руки через постійні знущання шкільного вчителя.

Адміністрація школи не визнала провини молодого вчителя, який глузував із хлопця, що він з України, обзивав його недолюдиною та нерідко вдавався до фізичної сили.

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Автор
Марина Погорілко Марина Погорілко
Місце
Україна Херсон
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