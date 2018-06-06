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Донецьк провалюється під землю: з'явилося фото

2.4тЧитати новину російською

В окупованому Донецьку та прилеглих населених пунктах почав просідати грунт, а пов'язано це з тим, що шахтна вода не відкачується.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав аместітель міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, розмістивши відповідне фото.

"Досягнення молодої республіки" крізь лінзу "великого ока". Просідання грунту в Донецьку. Чим загрожує це явище? Руйнуванням доріг, житлових будинків і підприємств, залізниці і ЛЕП, водо- і газопроводів, захисних споруд та інших небезпечних об "єктів", - написав Тука.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку виникла нова проблема .

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Георгій Тука
Місце
УкраїнаДонецьк
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