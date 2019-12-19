"Донбасу кришка": Цимбалюк розповів, чим закінчиться "русскій мір" для ОРДЛО

Донбас після російського збройного вторгнення вже ніколи не зможе відновити свою економічну міць. Він, як і тимчасово окупований Крим, стане вічним нагадуванням про сутність "дружби" Росії.

Такий прогноз в інтерв'ю YouTube-каналу After Empire озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Війна на Донбасі UAinfo

"Ми ж пам'ятаємо, як Фінляндія у 1939 році "напала" віроломно на СРСР? До речі, ця історія дуже схожа на те, що переживає Україна. Теж війна, теж частково втрати територій. Так, як і Карелію, Донбас чекає те, що все поросте там мохом. Але ми будемо жити і розвиватися", – провів історичні паралелі він.

Також Цимбалюк нагадав, що в оточенні президента України Володимира Зеленського все частіше звучать тези про те, що потрібно максимальну кількість людей перевезти, переселити і дати їм можливість переїхати у вільну Україну.

"Донбасу – все, Донбасу кришка, хана. Регіону – все. Тобто, він взагалі не несе вже і не буде нести, навіть в разі, якщо трапиться диво, він повернеться до складу України (що я вважаю малореальним на сьогодні), то цієї сили економічної вже не буде. А все чому? Спасибі російським визволителям! Від заводів, фабрик – вони ж все розграбували! Люди поїхали. Нічого там не залишилося. Навіть якщо теоретично Україна дуже швидко, якби росіяни пішли звідти, відновила економічні зв'язки, але цієї могутності донецької вже не буде", – пояснив свою позицію журналіст.

"Немає ні людей, ні промислового потенціалу. Донбас і Крим будуть наочним історичним пам'ятником російської зради, російського віроломства і військового вторгнення", – зробив висновок він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашников випадково зізнався, що окупанти не мають наміру виводити терористичні угруповання з Донбасу і повертати Україні контроль над кордоном.

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