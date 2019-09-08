Донбас затих після обміну: з'явилися свіжі дані з передової

З початку неділі, 8 вересня, терористи "Л/ДНР" не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це на сторінці у Facebook станом на 7:00 повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил. Днем раніше, 7 вересня, російські найманці скоїли 14 обстрілів, втрат серед українських військових не було.

Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи скоїли 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Лебединського – із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Талаківки – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

близько Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

неподалік Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки – із великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного – із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів:

в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм.

поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;

неподалік Шумів – з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Майорська – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем.

Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 5 вересня, на Донбасі в ході ворожого обстрілу загинув сержант 53-ї бригади Збройних сил України Михайло Ткачишин.

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