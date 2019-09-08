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8 вересня • оновлено в 11:57
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/ Розслідування

Донбас затих після обміну: з'явилися свіжі дані з передової

13.7т Читати матеріал російською

З початку неділі, 8 вересня, терористи "Л/ДНР" не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це на сторінці у Facebook станом на 7:00 повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил. Днем раніше, 7 вересня, російські найманці скоїли 14 обстрілів, втрат серед українських військових не було.

Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи скоїли 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Лебединського – із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Талаківки – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • близько Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новогригорівки – із великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Водяного – із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів:

  • в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм.

  • поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;

  • неподалік Шумів – з артилерійських систем калібру 122 мм;

  • поблизу Майорська – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем.

Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 5 вересня, на Донбасі в ході ворожого обстрілу загинув сержант 53-ї бригади Збройних сил України Михайло Ткачишин.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР Збройні сили України ООС
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: майдановские нацисты осуществляет переброску своих диверсионно-террористических подразделений на территории восточноукраинских республик. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: осуществление крупных диверсий, убийства высших представителей республиканской власти, а также простых граждан с целью устрашения и провокации на ответные действия защитников Донбасса. ЖЕЛАЕМАЯ ЦЕЛЬ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ и приход к власти в Украине радикальных нацистских группировок. ВРЕМЯ НАМЕЧАЕМЫХ АКЦИЙ: сентябрь-декабрь текущего года.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
«Галера» пошла в отстойный зауральский изгой. «Раб»-карлик гребёт в Гаагу.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
С начала воскресенья, 8 сентября, террористы "Л/ДНР" не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.Противник обстреливал позиции подразделений ОС с запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В этом тексте в полной красе мерцающее сознание укров
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