Донбас затих після обміну: з'явилися свіжі дані з передової

З початку неділі, 8 вересня, терористи "Л/ДНР" не порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це на сторінці у Facebook станом на 7:00 повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил. Днем раніше, 7 вересня, російські найманці скоїли 14 обстрілів, втрат серед українських військових не було.
Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
Соцмережі
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи скоїли 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Лебединського – із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Талаківки – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
близько Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
неподалік Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
поблизу Новогригорівки – із великокаліберних кулеметів;
неподалік Водяного – із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Карта ООС
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів:
в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм.
поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;
неподалік Шумів – з артилерійських систем калібру 122 мм;
поблизу Майорська – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем.
Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 5 вересня, на Донбасі в ході ворожого обстрілу загинув сержант 53-ї бригади Збройних сил України Михайло Ткачишин.
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