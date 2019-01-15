''Донбас зачистимо, Крим заберемо'': Ярош озвучив зухвалий план боротьби з Росією

Військовий спосіб повернення Донбасу за певної дипломатичної підтримки цілком реальний.

Про це заявив позафракційний депутат Верховної Ради, колишній глава "Правого сектора" Дмитро Ярош в інтерв'ю "УП". За його словами, такий варіант передбачає "невелику зачистку".

"У межах п'яти років це реально зробити. Без великих втрат. Ми туди зайдемо, проведемо невелику зачистку, і все стане на свої місця", – сказав він.

Дмитро Ярош "КП"

Водночас Ярош підкреслив, що з Кримом у цьому плані набагато важче, оскільки військова операція на півострові принесе величезні втрати.

"Але я досить оптимістично дивлюся на те, що Росія як імперія розвалиться обов'язково. Ми просто заберемо Крим. Подивіться на акції протесту в Росії, на які навіть школярі виходять. Усе велике починається завжди з дуже маленького. Будь-яка імперія не може існувати вічно", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярош також звернув увагу на те, що президент Росії Володимир Путін, як і будь-яка інша людина, може померти у будь-який момент, і тоді в Кремлі почнеться справжній переділ.

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