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''Донбас зачистимо, Крим заберемо'': Ярош озвучив зухвалий план боротьби з Росією

5.7тЧитати матеріал російською

Військовий спосіб повернення Донбасу за певної дипломатичної підтримки цілком реальний.

Про це заявив позафракційний депутат Верховної Ради, колишній глава "Правого сектора" Дмитро Ярош в інтерв'ю "УП". За його словами, такий варіант передбачає "невелику зачистку".

"У межах п'яти років це реально зробити. Без великих втрат. Ми туди зайдемо, проведемо невелику зачистку, і все стане на свої місця", – сказав він.

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Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

"КП"

Водночас Ярош підкреслив, що з Кримом у цьому плані набагато важче, оскільки військова операція на півострові принесе величезні втрати.

"Але я досить оптимістично дивлюся на те, що Росія як імперія розвалиться обов'язково. Ми просто заберемо Крим. Подивіться на акції протесту в Росії, на які навіть школярі виходять. Усе велике починається завжди з дуже маленького. Будь-яка імперія не може існувати вічно", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярош також звернув увагу на те, що президент Росії Володимир Путін, як і будь-яка інша людина, може померти у будь-який момент, і тоді в Кремлі почнеться справжній переділ.

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Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Украина быстрее развалится. Конечно же, и Россию тоже ждут изменения, и вполне возможно сеерный кавказ отвалится, но России это только на пользу. А вот Украина развалится по Днепру и потеряет Одессу это очень и очень быстро случится. Всё будет меняться, новые времена на пороге.
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CARGO 100
CARGO 100
"Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места", – сказал он. Перед тем как "зайдем" не забыл бы взять прапор даунов и одеть шаровары на резинке ...
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Питон Каа
Питон Каа
Никогда Украине не победить Россию - хотя бы просто потому, что на это у нее не хватит ни людских не материальных ресурсов. И это не считая того, что Россия абсолютно превосходит Украину в количестве и качестве вооружений и имеет оружие массового поражения, которого хватит с лихвой на все армии мира, не то что на одну украинскую. И это превосходство будет всегда, так как Россия имеет для этого все ресурсы.
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