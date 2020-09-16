Терористи порушили перемир'я на Донбасі, від вибуху загинув військовий – ООС

На Донбасі в середу, 16 вересня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок пострілів за добу не було. Однак, у районі населеного пункту Новотошківське внаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці у Facebook.

Станом на 17:00 терористи здійснили обстріли поблизу населеного пункту Катеринівка (неприцільний постріл із підствольного гранатомета) та Водяне (п'ять провокаційних черг зі стрілецької зброї).

Крім того, 15 вересня в Донецькій області безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував порушення з боку російсько-окупаційних військ на непідконтрольній уряду України території.

Було задокументовано розміщення озброєння по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання:

на полігоні поблизу Новоселівки: сім танків (ймовірно, Т-72 – 5 одиниць, невстановленого типу – 2 одиниці), три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм);

на навчальному полігоні поблизу Покровки: три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танків (невстановленого типу) і три буксируваних гаубиці (імовірно Д-30А "Жаба", 122 мм).

Підкреслюється, що зазначені факти вказують на порушення Мінських домовленостей і досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

"Російсько-окупаційні війська й надалі використовують підступну практику і проводять нарощування озброєння та військової техніки. Цим вони вчергове демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань у рамках Тристоронньої контактної групи", – йдеться в повідомленні ООС.

Вечірнє зведення ООС

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Повідомлення про нарощування військової техніки терористами

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня під Шумами Донецької області на розтяжці підірвався полковник ЗСУ Олександр Апполонов і прессекретар підрозділу морських піхотинців Віктор Залевський. Обидва захисники перебували в зазначеному районі з метою стандартної перевірки ситуації