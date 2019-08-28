"Донбас – від Києва до Придністров'я!" Соловйов у прямому ефірі закликав до Третьої світової війни

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов загрозливо заявив, що території "Л/ДНР" повинні поширитися від Києва до Придністров'я.

При цьому він зрадів, що така повномасштабна російська окупація призведе до Третьої світової війни. Своїми неадекватними фантазіями рупор путінського режиму вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За логікою вже треба, щоб Донбас був, включно з містом Києвом і до Придністров'я. Тому що якщо вже брати, тоді треба всіх російських людей повертати на батьківщину. А це світова війна", – їдко висловився Соловйов.

Новини Соловйов розмріявся про входження ЗСУ до складу армії Росії

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Соловйов вже зізнавався, що мріє розширити межі терористичних "Л/ДНР" і включити в їх склад всю територію вільної України. На його думку, окупанти повинні панувати аж до кордону з невизнаним Придністров'ям.

Також пропагандист і гості його програми заявили, що Україна може позбутися всієї території, їдко зазначивши, що кордони Донбасу будуть зміщені до річки Дністер.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!