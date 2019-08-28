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"Донбас – від Києва до Придністров'я!" Соловйов у прямому ефірі закликав до Третьої світової війни

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов загрозливо заявив, що території "Л/ДНР" повинні поширитися від Києва до Придністров'я.

При цьому він зрадів, що така повномасштабна російська окупація призведе до Третьої світової війни. Своїми неадекватними фантазіями рупор путінського режиму вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За логікою вже треба, щоб Донбас був, включно з містом Києвом і до Придністров'я. Тому що якщо вже брати, тоді треба всіх російських людей повертати на батьківщину. А це світова війна", – їдко висловився Соловйов.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Загроза Третьої світової війни
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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