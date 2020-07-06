Росія не приєднає Донбас, Україна треба діяти, – Тука

Тетяна Гайжевська Розслідування 12:30, 6.07.2020 Оновлено: 12:30, 6.07.2020

Жителі окупованого Донбасу перебувають в стані розгубленості через те, що Російська Федерація не має наміру приєднувати ці території, і цим має скористатися Україна.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "На тих територіях домінує розчарування. Люди важко уявляють своє майбутнє, присутня розгубленість, але разом з тим говорити про те, що ростуть проукраїнські настрої, не можна", – зауважив він.

В контексті заяви першого заступника голови комітету Ради Федерації Володимира Джабарова про те, що РФ "ніколи не розглядала Донецьк і Луганськ як необхідні їй", Тука припустив, що це відповідь колишньому й нинішньому ватажкам терористів "ДНР" Бородаю і Пушиліну, які стверджували протилежне.

"Це абсолютно зрозуміла й логічна політика, яку РФ проводить, починаючи з 2014 року. Росії не потрібні ці шматочки Донбасу. Їй потрібен контроль над усією Україною за допомогою цих шматочків", – підкреслив він.

На думку Туки, в ситуації розчарування місцевого населення українській владі слід працювати над тим, щоб воно стало більш лояльним до України.

"Тут цілий комплекс питань, починаючи від соціальних і закінчуючи економічними. Виплата пенсій, підтримка переселенців тощо", – сказав він.

Тука зауважив, що всі тематичні ініціативи фракції "Слуга народу" в Раді – це фактично ініціативи Кабінету міністрів 2016 року, оформлені у вигляді закону.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не зацікавлена в приєднанні окупованих територій Донбасу.

  • Напередодні колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив про "офіційне" приєднання окупованого Донбасу до Росії найближчим часом.

  • Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що на окупованому сході країни немає "ані атома українського", поки що це тимчасово чужа територія для нашої влади. З жителями цих районів доведеться працювати не один рік.

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