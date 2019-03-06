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Донбас — це Сирія: Цимбалюк розкрив вбивчу "стратегію" Росії

4.3тЧитати матеріал російською

Росія використовувала практично однаковий підхід до ведення війни у Сирії та на українському Донбасі. Вона брехливо маскує її під "гуманітарні" операції.

Таким спостереженням поділився український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Як ви розумієте, вони тут (в Росії. Ред.) частенько люблять похвалитися, які вони молодці у Сирії, як вони проводили "гуманітарні" операції в цій країні і надавали "гуманітарну" допомогу. Але давайте поговоримо щодо гуманітарних операцій. Ви відчуваєте, що ця лексика вже використовувалася вищим російським керівництвом щодо окупованого Донбасу? Саме там вони це випробували", — говорить він.

Цимбалюк додав, що "гуманітарні" операції країни-агресора в Сирії насправді були регулярними бомбардуваннями міст, які ніколи не показували по російському пропагандистському телебаченню.

Війна

Війна

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"Як сказав мені один мій друг, якщо людину вбила в Сирії російська бомба, значить вона терорист. І неважливо, чи вона дитина, чи жінка, чи чоловік", — із сарказмом наголосив журналіст.

Ще один цікавий момент, на який Цимбалюк радить звернути увагу, — це те, як Росія виправдовує свої загарбницькі дії. Наприклад, начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов називає військове вторгнення в чужі держави "стратегією активної оборони", яка передбачає проведення комплексу заходів з "випереджувальної нейтралізації" загроз безпеці держави.

"Що це означає? На практиці це те, що вони роблять на Донбасі. Тобто ведуть бойові дії на території іншої країни. Ну, і Сирія теж непоганий приклад. Там вони з терористами борються, а в Україні з фашистами. Але суть від цього аж ніяк не змінюється. Врешті-решт або літак відкриває бомболюки, або російська артилерія починає "прасувати" позиції української армії", — резюмував Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення потужною промовою. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Крім того, він розгромив їхню віру в те, що Путін колись зможе перемогти на виборах в Україні.

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Теми
Війна на ДонбасіКонфлікт в Сирії
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Powell Evelyn
Powell Evelyn
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