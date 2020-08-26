Донбас скоро повернеться в Україну, з Кримом буде складніше, – Сущенко

Донбас уже в найближчому майбутньому повернеться до складу України. Що стосується Криму, то його деоккупація можлива, але цей процес буде складнішим.

Таку думку в інтерв'ю "Гордону" висловив український журналіст, колишній в'язень Кремля Роман Сущенко. За його словами, звільнення зазначених територій стане частиною глобальних змін у всьому світі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Донбас швидше повернеться. Я чітко розумію, що це трапиться в середній перспективі. З Кримом буде складніше. Але все, знову ж таки, залежить від багатьох чинників. У тому числі і від того хаосу, який зараз у всьому світі відбувається. Не без зусиль з боку Москви, тим більше, всі події пов'язані більш глобально", – сказав Сущенко.

"Тобто і коронавірус, і глобалізація, і кліматичні зміни... Безумовно, ми вийдемо з цієї кризи зовсім іншими. У порядку якихось речей я бачу, що Крим рано чи пізно повернеться до складу України", – впевнено підсумував журналіст.

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