На всій лінії фронту на Донбасі збереглася "тиша" – ООС
На Донбасі в суботу, 12 вересня, режим припинення вогню не порушувався.
Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook. Уточнюється, що з початку доби і станом на 17:00 на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку супротивника зафіксовано не було. На всій лінії фронту спостерігалася тиша.
"Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським захисниками", – сказано в повідомленні.
Військові підкреслили, що продовжують "сумлінно виконувати завдання за призначенням".
Українські захисники дотримуються умов припинення вогню і "перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", сказано в зведенні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила танки та гаубиці окупантів у зоні ООС.
11 вересня на Донбасі спостерігалося дотримання режиму тиші, жодних порушень з боку російських терористів зафіксовано не було.