На всій лінії фронту на Донбасі збереглася "тиша" – ООС

На Донбасі в суботу, 12 вересня, режим припинення вогню не порушувався.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook. Уточнюється, що з початку доби і станом на 17:00 на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку супротивника зафіксовано не було. На всій лінії фронту спостерігалася тиша.

"Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським захисниками", – сказано в повідомленні.

Військові підкреслили, що продовжують "сумлінно виконувати завдання за призначенням".

Українські захисники дотримуються умов припинення вогню і "перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", сказано в зведенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила танки та гаубиці окупантів у зоні ООС.

11 вересня на Донбасі спостерігалося дотримання режиму тиші, жодних порушень з боку російських терористів зафіксовано не було.

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