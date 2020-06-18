Президенту Росії Володимиру Путіну не потрібен Донбас, його цікавить виключно Крим – агресор хоче, щоб Україна "забула" про півострові.

Таку думку висловила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в інтерв'ю "Гордону".

За її словами, Путін хоче, "щоб ми загрузли на Донбасі, щоб ми постійно фокусувалися лише на Донбасі, розділили ці питання – Крим окремо, Донбас окремо – забули про Крим, винесли його за дужки".

Верещук зазначила, що необхідно в першу чергу "зробити так, щоб ми не вбивали один одного", розвести війська.

"Якби Путін на це пішов. Але він не хоче цього. Поки ми фокусуємося там, де горить, де болить, де вбивають, ми не можемо сфокусуватися на Крим. Тут глухий кут. Як на мене, глухий кут. Поки Путін при владі – глухий кут", – вважає нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, Верещук претендує на крісло мера Києва і хоче висунутися від "Слуги народу".