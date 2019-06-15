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"Донбас повернеться після смерті Путіна": Україну застерегли від капітуляції перед Росією

3.3тЧитати матеріал російською

Україні в жодному разі зараз не можна допускати капітуляції перед Росією. Адже скоро війна закінчиться і окуповані Крим і Донбас будуть звільнені.

Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський в статті для "Радіо Свобода". Усвідомлюючи це, підкреслює він, Кремль використовує всі можливості, щоб постійно дестабілізувати всю Україну. Адже агресору не потрібні шматки територій.

Експерт переконаний, що новій владі України замість того, щоб загравати з ворогом, пропонуючи поступки, необхідно дотримуватися абсолютно іншої стратегії. Перш за все – вимагати в рамках нормандського формату не просто припинення вогню, а створення демілітаризованої зони і введення туди міжнародних миротворців. Адже тільки така постановка питання дозволить Україні зупинити кровопролиття, мінімізувати шанси подальшої російської агресії й у той же час не зробити ніяких політичних поступок агресору.

Донбас

Донбас

"Цензор.НЕТ"

Новини
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"Після всієї кремлівської демагогії останніх місяців про "кривавого Порошенка" і останніх днів про "кривавих супротивників Зеленського" Москві важко буде від цієї простої та очевидної вимоги відмовитися", – переконаний Піонтковський.

Україна ж, у свою чергу, зберігаючи принципову позицію з приводу незаконно окупованих територій, зможе зосередитися на найважливіших завданнях свого внутрішнього розвитку – тих самих, заради яких помирали Герої Майдану.

"Окупований Донбас повернуть Україні одразу ж після смерті Путіна (біологічної або політичної, неважливо). Крим повернеться пізніше – після смерті російського імперського проекту. І ця подія теж не за горами. Не зможе сировинний придаток і жалюгідний політичний васал Піднебесної довго уявляти себе імперією. Повернення Криму і стане закінченням війни України з Росією. Якою трагічною помилкою для Київської Русі було б після стількох століть героїчного протистояння орді капітулювати сьогодні перед зомбі", – підсумував Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Піонтковський вважає, що, незважаючи на те, що Володимир Зеленський став президентом України за максимальної підтримки виборців, він все одно не є самостійною політичною фігурою і може бути використаний для реваншу проросійських сил.

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Теми
Війна на Донбасіанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінАндрій Піонтковський
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс без Крыма нам ДАРОМ не нужен! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!Путин разорил россию и обокрал ее! Россия Банкрот!
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Н Олег
Н Олег
интересная мысль - не просто "серая", а демилитаризованная зона с миротворцами ... где-то я её уже слышал ... а как стратег пи... предлагает зачистить эту зону от всу и азова?
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