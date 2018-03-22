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Донбас після "виборів Путіна": Тимчук оцінив ситуацію

1.2тЧитати новину російською

Наразі в зоні бойових дій на сході України зберігається ситуація, яка мала місце до президентських виборів у Росії.

Проте, розвідувальна діяльність противника не знижується, - розповів "Обозревателю" координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук.

За його словами, "під час підготовки до виборів Москва ставила завдання приведення підрозділів у повну бойову готовність і посилення контррозвідувального режиму. Зараз чи то за інерцією, чи то з іншої причини, ситуація залишається на колишньому рівні: спостерігається досить низька активність бойовиків, досить низька вогнева активність".

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Водночас Тимчук повідомив про те, що "не знижується розвідувальна діяльність, в першу чергу, з використанням безпілотних літальних апаратів. Виявляють активність диверсійно-розвідувальні групи, відбувається перегрупування сил і засобів, перекидання бронетехніки на кількох дільницях - перш за все, на Горлівському напрямку і в районі Докучаєвська".

За оцінками глави "Інформаційного опору", ці факти не дають підстав для серйозного занепокоєння щодо можливої ​​активізації дій противника.

Як писав "Обозреватель", раніше Дмитро Тимчук назвав місто в Україні, яке Путін планував захопити першим, а також оцінив ймовірність створення в Одесі сепаратистської "республіки".

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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