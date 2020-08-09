Донбас перетворився на Придністров'я-2, Захід це влаштовує, – російський політолог

Росія не планує найближчим часом повертати Донбас і хоче зробити з нього "друге Придністров'я".

Ситуація може надовго пригальмувати після досягнення стійкого перемир'я, заявив в інтерв'ю "Сегодня" російський політолог Дмитро Орєшкін.

Як зазначив він, Захід не поспішає допомагати звільняти окуповані території. Силою повернути Донбас не вийде, але анексувати "Л/ДНР" Кремль не хоче.

"Я розумію, що українці чекають якихось швидких змін. А швидких змін не буде. Такі конфлікти тривають десятиліттями і нічим не закінчуються. Подивіться на приклад Північного Кіпру. Подивіться на приклад Нагірного Карабаху, Абхазії, Придністров'я і так далі. Я з 2014 року повторюю, що Донбас – це Придністров'я-2. Такий ось уповільнений, нерозв'язний конфлікт, коли в України немає ресурсів і можливостей повернути ці території, у Росії – немає бажання і ресурсів, щоб їх інкорпорувати", – сказав Орєшкін.

"Я розумію заяви українців, які говорять: "Ми повернемо". Але це досить сміливі заяви. Потрібно бути досить сміливим, щоб усе це вирвати з пащі крокодила. Все-таки військових ресурсів у Володимира Путіна не до прикладу більше", – додав політолог.

Він також сумнівається, що Захід підтримає військовий спосіб повернення Донбасу. Крім того, на думку Орєшкіна, Захід цілком влаштовує і нинішня ситуація, коли обстріли вщухли.

"Переговори можна вести скільки завгодно. Дискутувати, хто правий, хто винен, спочатку вибори, потім кордон, або спочатку кордон, потім вибори. Зрозуміло, що на цю тему переговори можна вести десятиліттями. Ну й добре, ну й нехай розмовляють. А Захід буде свої проблеми вирішувати", – заявив політолог.

Він вважає, що Заходу, як і президенту РФ Володимиру Путіну, важливо "вивести цей конфлікт із фокусу суспільної уваги".

"Тому що конфлікт перестає працювати на Путіна, як він працював на перших порах, коли у нього був імідж переможця", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для відновлення окупованої Росією частини Донбасу, за словами радника президента з економічних питань Олега Устенка, потрібно близько 10 млрд доларів (277 млрд грн).