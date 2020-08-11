В ООС повідомили про нову провокацію на Донбасі: ЗСУ вистояли
На Донбасі у вівторок, 11 серпня, був зафіксований один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Втрат серед ЗСУ не було. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook станом на 17:00.
Уточнюється, що після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомета поблизу Мар'їнки.
"У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – сказано в повідомленні.
У штабі ООС підкреслили, що на всіх ділянках фронту "режим тиші зберігався повною мірою". Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
"Відколи проголошено режим припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", – підсумувала пресслужба.
Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "Л/ДНР" активізували діяльність із пошуку новобранців для поповнення своїх рядів. Для цього вони вдаються навіть до розміщення оголошень.